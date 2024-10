Justyna Kowalczyk pierwszy raz tak szczerze po śmierci męża

W maju 2023 roku świat polskiego sportu obiegły tragiczne wieści. Podczas wspinaczki na Jungfrau (4158 m) w Szwajcarii zginął mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli - Kacper Tekieli. Mężczyzna był alpinistą i instruktorem wspinaczki górskiej. Tuż po potwierdzeniu śmierci mistrzyni olimpijska w krótkim wpisie pożegnała partnera. - Był najcudowniejszy - napisała na Facebooku.

Po tej tragedii była biegaczka narciarska na dłuższy czas odsunęła się w cień i nie udzielała wywiadów. Teraz 41-latka przerwała milczenie i zdecydowała się na rozmowę z "Magazynem na Szczycie". - Doszłam do wniosku, że przyszedł moment, że albo zamknę się w domu, albo będę na siłę próbowała wrócić do normalnego życia - wyznała. - Jestem na rozdrożu: albo wezmę się za siebie i będę próbowała normalnie funkcjonować, albo zamknę się w tym naszym domku i tym wycieczkowo-dziecięco-rodzinnym świecie. A wtedy może wiele lat upłynąć, zanim się otworzę kolejny raz - powiedziała.

Kowalczyk-Tekieli po śmierci swojego męża musiała zmierzyć się z życiem, jakiego nie znała. - Wyprowadzanie życia na prostą nie było łatwe, kiedy wyzwaniem zaczynają być nawet zwykłe rzeczy. Jak jest ta druga osoba, to dzielicie się obowiązkami, a tu nagle wszystko zostało na mojej głowie i jeszcze musiałam sobie poradzić z ogromną traumą. Oczywiście, mogłam oddać Hugo do żłobka, do opiekunki i sama uciec w jakąś aktywność, ale stwierdziłam, że nie zrobię mu tego i że nie będzie żadnych ucieczek. Hugo ma mamę i to jest moment, żeby był właśnie z mamą. A poza tym dałam sobie czas na przeżycie żałoby, żeby do mnie w najmniej odpowiednim momencie - za jakieś 10, czy 15 lat - nie wróciła - oznajmiła.

W dalszej części wypowiedzi 41-latka nie ukrywała, że bardzo przeżyła śmierć ukochanego. - Pozwoliłam sobie na wszystkie emocje. Niejednokrotnie w miejscu publicznym się rozbeczałam. Wyłam jak pies, jak jakieś zranione zwierzę, ale wiedziałam, że muszę to zrobić, dać na to przestrzeń. Jestem z siebie dumna, że nie uciekłam od tych emocji, dalej nie uciekam - wyznała.

Była biegaczka narciarska zdradziła też, że obecnie jej życie kręci się wokół wychowywania synka oraz podróży. - Jak sobie dzisiaj wymyślę, że chcemy jutro pojechać do Gdańska czy do Włoch, to po prostu wsiadamy w samochód i ruszamy. Dzieciaczka mam skrojonego na swoje potrzeby. On jest cały szczęśliwy, że się pakujemy i znów gdzieś jedziemy. Zwyczajnym życiem bym tego więc raczej nie nazywała, ale na co dzień rzeczywiście jest normalnie. Bardziej szalenie, ale normalnie - powiedziała.