Sabalenka rzuciła wyzwanie Świątek. "Chciałabym zobaczyć, jak sobie poradzi"

Iga Świątek (1. WTA) od dłuższego czasu odpoczywa od tenisa. Ostatni raz na korcie mogliśmy ją oglądać nieco ponad miesiąc temu w przegranym ćwierćfinale US Open z Jessiką Pegulą (3. WTA). Od tego czasu Polka opuszcza kolejne turnieje. Wycofała się z gry w Seulu i Pekinie. Nie startuje także w rozpoczynającym się turnieju w Wuhan. W tej sytuacji przed ogromną szansą staje jej arcyrywalka Aryna Sabalenka (2. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo ZASA Kędzierzyn-Koźle pomimo problemów kadrowych wygrała z Treflem Gdańsk. Igor Grobelny MVP spotkania

Sabalenka goni Igę Świątek. Ten turniej będzie decydujący

Druga rakieta świata w najnowszym rankingu WTA traci już do Polki 1069 punktów. Różnica na pierwszy rzut oka wydaje się spora, ale to tylko pozory. Ponieważ Świątek zrezygnowała ze startu, ewentualne zwycięstwo Sabalenki w Wuhan sprawi, że odrobi do niej aż 1000 puntów. To oznacza, że przewaga Polki stopnieje do raptem 69 punktów. A to postawi ją w bardzo trudnej sytuacji.

Na razie Sabalenka przygotowuje się do startu. W pierwszej rundzie w Wuhan ma wolny los, a w drugiej zmierzy się z Alexandrą Ealą (149. WTA) lub Kateriną Siniakovą (37. WTA). Zanim przystąpi do gry, wspólnie z kilkoma innymi tenisistkami wzięła udział w pewnej zabawie. Jej efekty można było zobaczyć w specjalnym filmiku na chińskim portalu społecznościowym Weibo.

Sabalenka vs. Świątek w nietypowym wydaniu. "Chciałabym..."

Sabalenka oraz jej koleżanki miały odpowiedzieć na dość nietypowe pytanie: "Jeśli mogłabyś wybrać trzy zawodniczki z touru, z którymi chciałbyś zagrać w pokera, kogo byś wskazała?". Białorusinka bez namysłu wymieniła Ons Jabeur (29. WTA) i swoją przyjaciółkę Paulę Badosę (15. WTA). Przy trzecim nazwisku musiała się dłużej zastanowić. W końcu postawiła na Polkę. - Z kim byłoby fajnie zagrać... Wybrałabym Igę. Chciałabym zobaczyć, jak sobie poradzi w pokerze - stwierdziła.

Tenisistka z Mińska nie była jedyną, która wskazała nazwisko naszej mistrzyni. Zagrać z Igą Świątek chciałaby także Naomi Osaka (58. WTA) oraz Barbora Krejcikova (10. WTA). Japonka postawiła również na Coco Gauff (4. WTA) oraz jednego mężczyznę - Francesa Tiafoe (17. ATP). Z kolei Czeszka chciałaby się sprawdzić z Sabalenką i Paulą Badosą.