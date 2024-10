Słowa Lewandowskiego dotarły do Portugalii. Natychmiastowa reakcja

Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo to oczywiście dwie największe postacie w zbliżającym się meczu Polska - Portugalia. O pojedynku dwóch wielkich zawodników piszą nie tylko polskie, ale również portugalskie media. Nie brakuje również przemyśleń reprezentacji Polski. Atmosferę podgrzewają słowa kapitana Polaków.

- Wiem, co osiągnął Cristiano Ronaldo, jak zmienił historię futbolu. Napisał wiele niewyobrażalnych historii, zawiesił poprzeczkę innym bardzo wysoko. Ja sam też próbowałem się do niej zbliżyć czy ją przeskoczyć. Ronaldo to historia piłki nożnej. Jednak przede wszystkim to mecz Polski z Portugalią - mówił Lewandowski na konferencji prasowej.

Tak Portugalczycy piszą o reprezentacji Polski. W tle pojedynek Roberta Lewandowskiego z Cristiano Ronaldo

Portal desporto.sapo.pt podkreśla, że "strzelec i kapitan reprezentacji Polski przewiduje mecz, w którym uwaga nie będzie skupiona na ewentualnym pojedynku z Cristiano Ronaldo, ale na obu zespołach", co wynika właśnie ze słów Lewandowskiego. Znacznie bardziej nakręcony na rywalizację tej dwójki jest z kolei portal portugoal.net.

"Mecz zapowiada się jako fascynujące spotkanie dwóch najbardziej namiętnych piłkarskich krajów Europy" - czytamy już w pierwszych zdaniach przedmeczowej zapowiedzi. Z pewnością cieszy określenie Polski jako kraju "namiętnego piłkarsko". Dalej nie brakuje słów o najlepszych snajperach. "Obie drużyny polegają na dwóch starzejących się strzelcach bramek, będących u schyłku swojej kariery na arenie międzynarodowej" - czytamy o Ronaldo i Lewandowskim.

A jak Portugalczycy widzą Polskę? Jako naprawdę godnego rywala. "Polska jest w fazie przejściowej. Selekcjoner próbuje połączyć Lewandowskiego ze świeżością i młodymi talentami. Chce ich zintegrować i wnieść pozytywny akcent. Przewodzić w ataku będzie Lewandowski i jego doskonale umiejętności" - dodają.

"W obronie Polska bywa niespójna i miewa problemy z zachowaniem czystego konta z silniejszymi przeciwnikami. Mecz z Portugalią będzie dla nich wyzwaniem. W pomocy wszystko zależy od Piotra Zielińskiego. On ma wizję, jest kreatywny, a jego umiejętność kontrolowania tempa może okazać się decydująca" - czytamy o reszcie składu Biało-Czerwonych.

Portugalczycy spodziewają się zaciętego meczu, ale ze wskazaniem na ich zespół. "Dla Polski zwycięstwo z Portugalią jest tym, co dałoby im nadzieję. Będą chcieli grać w pressingu, przeszkadzać i wykorzystać energię swoich kibiców. Najwięcej zagrożenia stworzą po stałych fragmentach gry. Polacy mają jakość, ale czeka nas zacięte spotkanie. Portugalii przewagę daje równowaga drużyny" - podsumowano.

Mecz Polska - Portugalia odbędzie się 12 października o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Poprzednie starcie tych zespołów w Lidze Narodów w 2018 roku zakończyło się remisem 1:1.