"Zrobiła z męża potwora". Tak za granicą piszą o Annie Lewandowskiej

Robert Lewandowski notuje bardzo udany początek sezonu w barwach Barcelony. Polak strzelił 12 goli w 11 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. W ostatnim meczu przeciwko Deportivo Alaves (3:0) Lewandowski zanotował hat-tricka. "Po raz kolejny jest nieomylnym strzelcem, jak w pierwszym sezonie w Barcelonie. Jego hat-trick przeciwko Alaves zwiększył liczbę goli w LaLiga do 10, czyniąc go niekwestionowanym Pichichi" - pisał dziennik "Mundo Deportivo", ogłaszając, że Lewandowski został "naprawiony" przez Hansiego Flicka.

- Uważam Lewandowskiego za najlepszego napastnika w polu karnym i grze przed bramką. To, co robi, jest fantastyczne. Jak dotąd wszystko wychodzi mu perfekcyjnie. Jest w bardzo dobrej formie, fizycznie jest gotowy na 100 proc., a wszyscy koledzy z drużyny go wspierają. Jestem zadowolony z trzech punktów i jego występu - mówił Flick nt. występu Lewandowskiego podczas pomeczowej konferencji prasowej.

Lewandowski potrzebował blisko 32 minut do tego, by zanotować hat-tricka w starciu z Alaves. To był czwarty najszybciej strzelony hat-trick dla Barcelony w historii występów w lidze hiszpańskiej. Szybszy od Lewandowskiego był Samuel Eto'o (23 minuty w meczu z Almerią w 2008 r.), Justo Tejada Martinez (28 minut w meczu z Realem Sociedad w 1954 r.) oraz Leo Messi (29 minut w meczu z Mallorką w 2011 r.).

Ukraiński portal pisze o Annie Lewandowskiej. "Sprawiła, że Robert stał się potworem"

Portal sport.ua pochylił się nad świetną formą Lewandowskiego, zwracając uwagę też na jego żonę Annę. "Jak Anna Lewandowska sprawiła, że jej mąż znów stał się potworem" - czytamy w tytule artykułu we wspomnianym serwisie. Ukraińscy dziennikarze zwracają uwagę na to, że Anna była odpowiedzialna za dobór odpowiedniej diety dla Roberta w trakcie kariery.

- Przez 15 lat byłam odpowiedzialna za dietę Roberta, a także jego plany żywieniowe i suplementację. Teraz radzi sobie sam, ale nadal mu pomagam. Robert dba o siebie od wielu lat. Obecnie pracuję nad nowym planem suplementacyjnym dla Roberta na ten sezon. Robert ma 36 lat, ale przy swojej obecnej kondycji czuje się na 25. To dzięki jego zaangażowaniu w zdrowy tryb życia - mówiła Lewandowska w jednym z wywiadów.

"Para jest bardzo szczęśliwym małżeństwem i cieszy się życiem w Barcelonie, a my skupiamy naszą uwagę na pięknej Annie Lewandowskiej, która stoi za fenomenalnym sukcesem jej męża w koszulce Barcelony" - dodaje sport.ua.