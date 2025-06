Tak, to o Idze Świątek. "Siega dna. Nawet nie walczyła"

Nie tak to miało wyglądać! Spodziewano się, że po trudnych tygodniach Iga Świątek w końcu odrodzi się na nowo. Sprzyjać temu miały korty ziemne, na których w przeszłości Polka odnosiła spore sukcesy - w poprzednim sezonie wygrała tam trzy turnieje i dotarła do jednego półfinału. Ale w tym roku nie obroniła tytułów i straciła mnóstwo punktów. Najlepiej zaprezentowała się w Roland Garros, gdzie dotarła do półfinału i uległa Arynie Sabalence. Dwa pierwsze sety były wyrównane, ale w trzecim 24-latka całkowicie opadła z sił i nie ugrała nawet gema, co zszokowało świat.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o kryzysie psychicznym Igi Świątek: Ta sytuacja weszła jej mocno do głowy

Hiszpanie piszą wprost o Świątek. "Królowa Paryża upada"

W niedzielny wieczór oficjalnie dobiegł końca tegoroczny Roland Garros. Redakcja puntodebreak.com postanowiła więc podsumować to, co wydarzyło się na przestrzeni dwóch tygodni. Nie zapomniała też wspomnieć o naszej rodaczce, która triumfowała w czterech edycjach paryskiego turnieju, ale piątego tytułu do konta nie dopisała. I dziennikarze mieli dość smutne wnioski w jej sprawie. "Iga Świątek sięga dna" - zaczęli brutalnie.

"Mimo że zameldowała się w półfinale i zaprezentowała się świetnie w rywalizacji z Sabalenką, to jednak królowa Paryża upada w półfinale i poddaje się, nawet nie walcząc do końca. To wyraźnie pokazuje, że Świątek jest w trudnym momencie" - oceniła hiszpańska redakcja. Na koniec zapowiedziała, co może wydarzyć się w nadchodzących tygodniach. "Polka będzie musiała podjąć kluczowe decyzje, aby znów się odbić" - czytamy.

Sezon na trawie czas start. Co pokaże Świątek?

Teraz przed nią rywalizacja na trawie, a jak wiemy, w seniorskiej karierze na tej nawierzchni wielkich sukcesów nie odnosiła. Najdalej na Wimbledonie dotarła w 2023 roku, kiedy to zameldowała się w ćwierćfinale. Miejmy nadzieję, że może właśnie tutaj nastąpi przebudzenie Polki, która na tytuł czeka już od roku.

Zobacz też: Padło niezręczne pytanie do Darii Abramowicz. Kurowski aż się zmieszał.

Zanim zagra w londyńskiej imprezie, to wystartuje jeszcze w turnieju w Bad Homburg. Jak podał profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X, do końca sezonu Świątek ma do obrony "tylko" 960 punktów. Zdecydowanie więcej mają główne rywalki, więc w przypadku ich potknięcia Polka może znacznie zredukować stratę i przesunąć się w rankingu WTA. Obecnie plasuje się na siódmej lokacie, ale do czołówki dzieli ją prawdziwa przepaść.