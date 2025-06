Na meczu Miedwiediewa polała się krew. Kibice wstrzymali oddech

Daniił Miedwiediew pokonał 6:4, 6:3 Alexa Michelsena w ćwierćfinale turnieju ATP w Halle. W półfinale zawodów dojdzie do hitu - Rosjanin zagra z Alexandrem Zverevem. I choć z Michelsenem wygrał zdecydowanie, to w pewnym momencie kibice tenisisty mogli się zaniepokoić. Mecz musiał zostać przerwany, a Miedwiediewowi pomocy zaczął udzielać lekarz. Wszystko przez to, że nagle zaczęło mu krwawić z nosa.