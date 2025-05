Alarm w Wieczystej Kraków. Nowy trener grzmi. "To jest straszne"

Wieczysta Kraków po raz kolejny zawiodła w rundzie rewanżowej II ligi. Krakowianie w sobotę przegrali u siebie w 29. kolejce z Wisłą Puławy 1:2, czyli klubem, który posiada ogromne problemy finansowe, a w tym sezonie został nawet ukarany walkowerem w jednym spotkaniu. Był to zatem bardzo nieudany powrót do klubu trenera Przemysława Cecherza.

Nowy trener Wieczystej Kraków grzmi. "To jest straszne"

Po spotkaniu swoje niezadowolenie pokazali kibice Wieczystej. Fani zaintonowali znamienną przyśpiewkę: "Macie biegać i się starać, a jak nie, to wyp******ć", zarzucając w ten sposób brak zaangażowania. Niezadowolony jest też sponsor klubu Wojciech Kwiecień.

- Nie chciałbym o takich rzeczach mówić, ale sponsor na pewno nie jest zadowolony. Spodziewał się tego, bo on od dłuższego czasu widzi, jak zespół gra, ale te nerwy są dość duże. Ja przyszedłem do Wieczystej zrobić awans. Wszystko jedno jak, ale mam go zrobić - powiedział Cecherz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Szkoleniowiec wylicza problemy swojego zespołu. Jest ich naprawdę sporo.

- Moim zadaniem jest doprowadzić do tego, by gra drużyny wróżyła osiąganie lepszych wyników. Na razie mamy problem we wszystkim: w jakości, szybkości, taktyce. Z Wisłą przegrywaliśmy niemal każdy pojedynek biegowy. To jest straszne. Było mnóstwo błędów technicznych. Nie pamiętam ani jednej dobrej jakościowo wrzutki, a ich liczba była zatrważająco mała. A do tego w drużynie jest mnóstwo kontuzji - dodał Cecherz.

Do końca sezonu II ligi pozostało pięć kolejek. Wieczysta zajmuje trzecie miejsce w tabeli, dające prawo gry w barażach. Bezpośredni awans wywalczą dwa najlepsze zespoły. Obecnie są nimi Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Polonia Bytom. Wieczysta traci do nich odpowiednio siedem i sześć punktów.

Wieczysta w następnej kolejce, w niedzielę 11 maja (godz. 19.30) zagra na wyjeździe właśnie z Polonią Bytom.