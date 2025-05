Polskie siatkarki wygrały Ligę Mistrzyń! Wołosz przeszła do historii

Polskie siatkarki, Joanna Wołosz i Martyna Łukasik, mogą dziś się cieszyć z triumfu w Lidze Mistrzyń. Ich Imoco Volley Conegliano pewnie pokonało Savino Del Bene Volley Scandicci 3:0 (25:16, 25:21, 25:19). To było potwierdzenie całkowitej dominacji w kobiecej siatkówce w tym sezonie. Do tego Wołosz przeszła do historii dyscypliny jako najbardziej utytułowana zagraniczna siatkarka we Włoszech.

