Oto nowy ranking WTA. Jest coraz gorzej. Sabalenka dołączyła do Świątek

Iga Świątek wciąż czeka na pierwsze w tym sezonie turniejowe zwycięstwo. 23-letnia tenisistka w ubiegłym tygodniu dotarła do półfinału WTA 1000 w Rzymie, w którym przegrała z Amerykanką Coco Gauff 1:6, 1:6. Pięciokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych w tym sezonie zagrała w siedmiu turniejach i w żadnym nie była w finale.

Oto ranking WTA. Jest coraz gorzej

Sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA jest coraz gorsza. Polka przed finałem turnieju w Rzymie: Coco Gauff - Aryna Sabalenka mogła nawet stracić drugą pozycję. Tak by się stało w przypadku wygranej Amerykanki.

Ostatecznie zwyciężyła Białorusinka, która powiększyła swoją przewagę nad Świątek aż do 4345 punktów. Dla Sabalenki to trzeci tytuł w tym roku. Do Madrytu przyjechała mając 10768 punktów, a teraz ma 11118. Białorusinka jest trzecią tenisistką w historii w ostatniej dekadzie, której udało się przekroczyć 11 tys. punktów. Dotychczas dokonały tego tylko Serena Williams i Iga Świątek.

Świątek nad trzecią Gauff (awans o jedną pozycję w porównaniu do ubiegłotygodniowego zestawienia) ma już jednak zaledwie 170 punktów więcej. Polka przed turniejem miała 7383 punktów, a teraz ma ich 6773.

Co czeka nas w przyszłości? Pozycja Sabalenki przez jeszcze kilka miesięcy jest niezagrożona. Iga Świątek wkrótce będzie broniła trzech tysięcy punktów za ubiegłoroczne wygrane w turniejach w Rzymie i Rolandzie Garrosie. Polka pozycję wiceliderki może stracić już w Rzymie.

Tuż za podium w rankingu WTA jest Jessica Pegula, która ma 6243 punkty. Amerykanka spadła o jedną lokatę.

Oto ranking WTA:

Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11118 punktów Iga Świątek (Polska) - 6773 Coco Gauff (USA) - 6603 Jessica Pegula (USA) - 6243 pkt Jasmine Paolini (Włochy) - 4875 Madison Keys (USA) - 4824 Mirra Andriejewa (Rosja) - 4781 Qinwen Zheng (Chiny) - 4193 Emma Navarro (USA) - 3797 Paula Badosa (Hiszpania) - 3761

... 25. Magdalena Fręch - 1800

... 32. Magda Linette - 1551

... 124. Maja Chwalińska - 593

... 146. Katarzyna Kawa - 511.