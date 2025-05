Był piątek 2 maja, godziny wczesnowieczorne. Iga Świątek po kolejnym przegranym gemie z rzędu w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie przeciwko Coco Gauff, usiadła na ławce i nałożyła na głowę ręcznik. Można się tylko domyślać, ile łez się pod nim pojawiło. Cały świat zobaczył jej ogromne emocje.

Tak Świątek zareagowała na sukces Ruuda

Wiceliderka rankingu przegrała ten pojedynek 1:6, 1:6 i brutalnie zakończyła swoją przygodę ze stolicą Hiszpanii, ale równie wiele, co o samym starciu, mówi się o zachowaniu w mediach społecznościowych Caspera Ruuda. Norweski tenisista, widząc scenę z płaczącą Świątek, tak zwrócił się do niej: "Hej Iga, głowa do góry! Jak miliony innych kocham oglądać twoją grę. Dziś to nie był twój dzień, ale wciąż inspirujesz tak wielu i wrócisz silniejsza niż kiedykolwiek!" - napisał na portalu X.

Ruud zebrał wiele braw, a fani Polki zaczęli mu kibicować w zwycięstwie w męskiej imprezie w Madrycie. I tak też się stało po pasjonującym finale, w którym Ruud w trzech setach pokonał Jacka Drapera - 7:5, 3:6, 6:4. To największy tytuł w karierze norweskiego tenisisty, który dotychczas miał na swoim koncie w sumie pięć finałów turniejów rangi wielkoszlemowej oraz ATP Masters 1000.

Wieczorem Ruudowi postanowiła pogratulować Iga Świątek. "Tak bardzo fajnie. Gratulacje Casper!" - napisała na Instagramie.

Przed Igą Świątek i Casperem Ruudem kolejne wyzwania, albowiem teraz tenisiści udają się do Rzymu na kolejny "tysięcznik". Polka - podobnie jak w Madrycie - będzie bronić tytułu. Zmagania kobiet rozpoczną się we wtorek, ale wiceliderka rankingu do gry wejdzie do drugiej rundy.