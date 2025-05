Hiszpanie pieją z zachwytu po tym, co zrobił ter Stegen

Dla Marca-Andre ter Stegena mecz z Realem Valladolid mógł być jedyną okazją na grę w końcówce tego sezonu. Kilka razy pomógł Barcelonie, choć mógł nieco lepiej zachować się przy straconej bramce na początku spotkania, nawet jeśli był rykoszet.

Hiszpanie zachwyceni postawą ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen był bardzo przydatny w rozegraniu. Hiszpańskie media zwracają uwagę na dokładność jego podań, która była na poziomie stu procent. Wykonał 19 podań, wszystkie znalazły adresata. "Niemiecki bramkarz wykazał się typową dla siebie pewnością siebie, mając piłkę przy nodze" - komentuje "Mundo Deportivo". To umiejętność, która wyróżnia go od lat. Kiedy przychodził do Barcelony w 2014 r., już wtedy zwracano uwagę, że potrafi grać nogami jak mało kto.

Kataloński dziennik określił rozgrywanie przez ter Stegena jako "perfekcyjne". Zwrócił też uwagę na inną rzecz. Niemiec ma wyższy procent podań w La Lidze od Wojciecha Szczęsnego i Inakiego Peni.

Wyliczono, że w siedmiu meczach ter Stegen zaliczył celność podań na poziomie 91,1 proc. (174 celne na 191 wykonanych). Szczęsny w 13 meczach ligowych ma niewiele niższy procent skuteczności w rozegraniu, wynosi on 88,08 proc.

Trzeci pod tym względem jest Pena - 86,96 proc. w 18 meczach. Co ciekawe, To Pena wykonał średnio najwięcej podań z tej trójki na mecz - 34,2. Niemiec wykonuje średnio 27,2 podania na jedno spotkanie ligowe, a Szczęsny 26,4 podania.

Najprawdopodobniej Pena nie zagra już w tym sezonie, a latem odejdzie z FC Barcelony. Szczęsny powinien być pierwszym bramkarzem "Blaugrany" do końca sezonu. Hansi Flick zapewnił, że zagra w rewanżu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i w El Clasico w przyszły weekend. Marc-Andre ter Stegen mógłby liczyć na występy w ostatnich dwóch kolejkach La Ligi, z Villarrealem i Athletikiem Bilbao, jeśli Barcelona wcześniej zapewni sobie mistrzostwo Hiszpanii.

Na cztery kolejki przed końcem sezonu FC Barcelona prowadzi w tabeli, mając cztery punkty przewagi nad Realem Madryt.