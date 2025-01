Szambo wybiło. Wystarczyło jedno nagranie Sabalenki. "Haniebne"

Aryna Sabalenka przegrała z Madison Keys w finale Australian Open, za co dostała pamiątkową paterę przypominającą talerz. Po spotkaniu Białorusinka, jej partner i jeden z trenerów stali nad nagrodą i imitowali oddawanie na nią moczu. To wywołała oczywiście ogromną burzę, a ich postępowanie nazwano skandalicznym. Portal champion.com.ua przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy tak zachowują się Rosjanie i Białorusini.

Ukraińcy wypomnieli wszystko Rosjanom i Białorusinom. Aryna Sabalenka wywołała lawinę

Ukraiński portal przy okazji sytuacji z Sabalenką postanowił przypomnieć "najbardziej szalone i skandaliczne akcje tenisistów z Rosji i Białorusi". Dodano również, że "tak naprawdę to nie pierwszy raz, kiedy Sabalenka znajduje się w skandalicznych sytuacjach z powodu prowokacyjnych wybryków". Jakie były inne?

Pierwszej rakiecie świata wypomniano moment, kiedy "klęła w kierunku kibiców" w półfinale US Open w 2023 roku. "Rzuciła też rakietą, a przeklinanie ma we krwi" - opisano dalej białoruską tenisistkę. "Nawet nie można z tym polemizować" - brzmi podsumowanie jej zachowań.

Zwrócono uwagę także na tenisistów - Daniiła Miedwiediewa i Andrieja Rublowa. Pierwszy z nich łamał rakietę na ostatnim Australian Open i wielokrotnie w przeszłości. "Haniebne wyzwiska w kierunku kibiców, sędziów i trenerów to codzienność. Miedwiediew i Sabalenka są tego liderami" - czytamy.

"Miedwiediew potrafił nawet krytykować trenera po rosyjsku, chociaż ten nie mówi w tym języku. 'Pieprz się sku***. Twoje g*** nie działa, k***" - krzyczał w trakcie meczu' - przypomnieli Ukraińcu. Z kolei Rublowowi wypomniano kilkanaście sytuacji kiedy rozbijał rakietę, krzyczał na sędziego, a nawet w nerwach sam uszkadzał sobie kolano i dłoń po licznych uderzeniach rakietą.

Przypomniano także sytuację Julii Putincewy, która do 2012 roku grała pod rosyjską flagą. "W trzeciej rundzie US Open odmówiła złapania piłek, które rzuciła jej dziewczynka do podawania piłek. Trybuny najpierw zareagowały na ten moment śmiechem, a potem wygwizdały Julię. Później sportsmenka próbowała się usprawiedliwić, mówiąc, że nie zauważyła, ale jej uwierzyliśmy" - napisano.

"W tym gronie było miejsce dla Anastazji Potapowej i Anny Kalinskiej. Podczas turnieju w Cincinnati w 2022 roku jedna z nich podeszła do sędziego ze względu na widza, który siedział z ukraińską flagą" - napisano dalej. Ukraińscy dziennikarze wspominają sytuację, kiedy Rosjankom nie podobała się obecność kibicki z ukraińską flagą i kobietę wyproszono z trybun.

"Podsumowując wszystkie te epizody, warto zauważyć, że sportowcom z innych krajów też zdarzają się gorsze dni z załamaniami i przesadnymi emocjami. Jednak regularność takich przypadków wśród 'neutralnych' tenisistów jest nieprzyjemnie zaskakująca, co wyraźnie nie dodaje temu sportowi" - podsumowano wszystkie zachowania. "Neutralni" to oczywiście nawiązanie do tego, że Rosjanie i Białorusini nie występują w zawodach pod flagami swoich krajów.