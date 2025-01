Rublow stracił kontrolę. Cały świat to widział. "Po co żyć?"

Andriej Rublow (9. ATP) słynie z bardzo ekspresyjnych, czasem wręcz przesadzonych zachowań na korcie - zdarzyło mu się nawet obrazić sędziego liniowego (za co został zdyskwalifikowany). Jednak sprawy te mają drugie dno.

Andriej Rulbow szokował po porażkach. Teraz wyjaśnia. "To był najgorszy moment"

Tenisista zadziwił świat w poprzednim sezonie, gdy po porażkach w Roland Garros (trzecia runda) i Wimbledonie (pierwsza runda) bił samego siebie rakietą, doprowadzając nawet do krwawienia. Zabolały go zwłaszcza wydarzenia w Londynie, ale nie z powodu wyniku sportowego. - To był najgorszy moment, jaki sam sobie zgotowałem. Nie było tu mowy o tenisie - przyznał w wywiadzie dla brytyjskiego "The Guardian" (cytat za "Daily Express").

- To miało związek ze mną, jakbym po tym momencie nie widział powodu, by żyć. Po co? To brzmi trochę zbyt dramatycznie, ale myśli w mojej głowie po prostu mnie zabijały, wywołując wiele niepokoju i nie mogłem już sobie z tym poradzić - wyznał.

27-latek wspomniał o "lekkiej chorobie dwubiegunowej", choć sam nie wie, czy to właściwe określenie jego stanu. Pewny jest jednego. - Tym, który rozpoczął ten proces, jestem ja. Teraz czuję się lepiej. Widzę, co się działo - oznajmił. Przyjmował nawet tabletki antydepresyjne, które mu nie pomagały. - W końcu powiedziałam: "Nie chcę już niczego brać". Co wtedy zrobił?

Tak Andriej Rublow odmienił swoje życie. Pomogła rozmowa z legendą tenisa

Urodzony w Moskwie zawodnik zwrócił się do Marata Safina, dwukrotnego mistrza wielkoszlemowego i dawnego lidera rankingu ATP. Obaj szczerze porozmawiali o tych problemach, co skłoniło Rublowa do podjęcia kolejnych kroków.

- Uświadomił mi wiele rzeczy i wtedy rozpocząłem współpracę z psychologiem. Dowiaduję się wiele o sobie i chociaż nie jestem w szczęśliwym nastroju ani w szczęśliwym miejscu, w którym chciałbym być, nie odczuwam już tego szalonego niepokoju i stresu związanego z niezrozumieniem, co zrobić ze swoim życiem - ogłosił. Z trudem, zwłaszcza na początku, przychodziło mu oglądanie własnych wybuchów na korcie. Czuł się "źle" oraz "zawstydzony, bo taki nie jest"

- Teraz, gdy rozumiem więcej o sobie, jestem bardziej zrelaksowany. Jestem w znacznie lepszym miejscu. Kiedy widzę te filmy, czuję się, jakbym był w poprzednim życiu. To już nie jestem ja - optymistycznie zakończył czołowy tenisista świata.

Oczywiście Andriej Rublow zagra w Australian Open, gdzie będzie bronił rankingowych punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał. W pierwszej rundzie czeka go spotkanie z 18-letnim Joao Fonsecą (112. ATP).

