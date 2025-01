Stoeckl kontra ojciec Stocha. Nagle nokaut: "Moja babcia mogłaby"

- Michal Doleżal nie jest wpuszczany na wieżę trenerską, Kamilowi macha chorągiewką Thomas Thurnbichler, a przecież ktoś powinien obserwować pozycję dojazdową, odbicie, wyjście z progu, żeby później przekazać uwagi. Thomas Thurnbichler już nie jest trenerem Kamila. Jest nim Michal Doleżal i to on powinien machać chorągiewką - grzmiał w ubiegłym tygodniu Bronisław Stoch, apelując o to, żeby Doleżał machał jego synowi chorągiewką.

- To były słowa jego ojca. Zawsze dobrze widzieć, że ojciec troszczy się i zajmuje swoim synem. Ale to, co słyszę od Kamila i "Doda" to coś zupełnie innego. I tyle - tak do słów Bronisława Stocha odniósł się Thomas Thurnbichler w rozmowie ze Sport.pl, dodając, że nigdy nie słyszał pretensji w tej sprawie od Stocha czy Doleżala.

Alexander Stoeckl jasno odpowiedział Bronisławowi Stochowi. "To nie powinno być tematem do dyskusji"

O kwestię chorągiewki i potencjalnej obecności w wieży trenerskiej Michala Doleżala został zapytany dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Alexander Stoeckl. - To nie powinno robić różnicy i być tematem do dyskusji. Dziwne jest, że łączymy słabe występy Kamila z osobą, która macha flagą. Szczerze mówiąc, moja babcia mogłaby wymachiwać flagą i nic by to nie zmieniło - ironizował cytowany przez WP SportoweFakty.

- Thomas, jako główny trener, ma za zadanie puszczać z belki każdego z reprezentantów i to się nie zmieni - podsumował Austriak.

Wydaje się, że kwestia machania chorągiewką została rozwiązana, a Kamil Stoch ma większe zmartwienia niż tego typu sprawy. W miniony weekend Oberstdorfie nie zdobył żadnego punktu! "W sobotę wielki mistrz nie wszedł do drugiej serii, a w niedzielę nie zakwalifikował się nawet do konkursu. Liczby mówią jasno - tak słaby Stoch był ostatnio w sezonie 2005/2006. Aż 19 lat temu!" - analizował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Wiadomo już, że Kamila Stocha zabraknie w najbliższy weekend podczas konkursów Puchara Świata w Willingen. W jego miejsce Thomas Thurnbichler zdecydował się zabrać Dawida Kubackiego. Pozostała czwórka pozostała bez zmian. Są to: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła oraz Jakub Wolny.