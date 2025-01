Zrobiła to! 20-letnia Polka z pierwszym tytułem. Ależ to będzie skok w rankingu!

Pod koniec października Linda Klimovicova otrzymała polskie obywatelstwo. Od tego czasu zamiast dla Czech, gra w biało-czerwonych barwach. I radzi sobie całkiem nieźle. W sobotę awansowała do drugiego finału ITF WTA50 w La Marsa w Tunezji. Co więcej, zrobiła to w niezwykle efektownym stylu. W półfinale bez większych kłopotów rozprawiła się z wyżej notowaną Justiną Mikulskyte, nie oddając jej ani jednego gema.

Kapitalny występ Lindy Klimovicovej. Rywalka bez szans

Triumf nad Litwinką to spory sukces Polki, choć jeszcze większy osiągnęła w I rundzie, kiedy to wyeliminowała turniejową "jedynkę" Lucrezię Stefanini. Z kolei w decydującym o tytule starciu Klimovicovej przyszło zmierzyć się z zawodniczką rozstawioną z numerem piątym. Mowa o Andrei Lazaro Garcii. Niewątpliwie faworytką do zwycięstwa była Hiszpanka, notowana o 38 miejsc wyżej w rankingu WTA - świeżo upieczona reprezentantka naszego kraju jest 272., a przeciwniczka 234.

Tylko że Polka znów błysnęła formą. Mecz zaczął się znakomicie dla Klimovicovej. Już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Bliska powtórzenia wyczynu była też w gemie numer siedem, ale wówczas Hiszpanka wyszła z opresji. To nie udało jej się już w dziewiątej odsłonie seta, kiedy to Polka znów ją przełamała. I tak bez większych trudności wygrała pierwszą partię 6:3.

Klimovicova znakomicie radziła sobie w polu serwisowym. Dość powiedzieć, że rywalka ani razu nie wywalczyła break pointa. Wydawało się więc, że 20-latka jest nie do zatrzymania. A jednak! Dobra passa przy własnym podaniu zakończyła się w drugim secie. Ale po kolei.

Ta partia również zaczęła się znakomicie dla Klimovicovej, bo już w drugim gemie przełamała rywalkę. Tyle tylko, że przy pierwszej okazji Hiszpanka się odgryzła. Na tym radość Garcii się zakończyła. Polka grała pewniej, skuteczniej, a przede wszystkim cierpliwiej, co zaowocowało kolejnymi dwoma break pointami. Co najważniejsze, wykorzystanymi przez Klimovicovą - 6:2. Mecz trwał niespełna godzinę i 20 minut. Polka ekspresowo rozstrzygnęła kwestię tytułu.

Linda Klimovicova - Andrea Lazaro Garcia 6:3, 6:2

I to pierwszego pod biało-czerwonymi auspicjami. Okazję do sięgnięcia po trofeum miała też tydzień wcześniej, również w La Marsa, ale wówczas zatrzymała ją Hanne Vandewinkel. Teraz Polka wyrwać sobie tytułu z rąk nie dała. To ma też duże znaczenie dla rankingu WTA.

Powinna zanotować spory awans. Zgodnie z notowaniem WTA Live, w poniedziałkowym zestawieniu przesunie się w okolice 210. miejsca, co oznacza skok o mniej więcej 60 pozycji. Najwyżej w karierze była sklasyfikowana na 184. miejscu (październik 2024).