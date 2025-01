Henin nie wytrzymała po tym, co stało się na Australian Open. "Obrzydliwy moment"

W swojej karierze Novak Djoković wygrywał Australian Open 10 razy. Wiele wskazywało na to, że w tym sezonie może powtórzyć ten sukces. Jednak w niedzielnym finale przeciwnikiem Jannika Sinnera będzie Alexander Zverev. Niemiec awansował do swojego pierwszego finału Australian Open w karierze kosztem Djokovicia, który poddał piątkowy mecz.

