Organizatorzy turnieju potwierdzają ws. Świątek. Tuż po finale Australian Open

Iga Świątek kapitalnie spisywała się na Australian Open. Do półfinału każde spotkanie wygrywała w ekspresowym tempie, nie tracąc żadnego seta. W końcu w meczu o finał trafiła na Madison Keys, która okazała się w życiowej formie. Amerykanka zagrała kapitalny mecz, dzięki czemu po dwóch godzinach i 37 minutach pokonała Polkę 5:7, 6:1, 7:6(8).

Tak organizatorzy przywitali Świątek. Co za słowa!

- Na pewno nie jest to przyjemne przegrać po piłce meczowej, ale nie zawsze wszystko potoczy się tak, jak chcemy, więc po prostu trzeba to zaakceptować teraz i wyciągnąć wnioski - pracować żeby spróbować w kolejnych latach wygrać tutaj coś więcej. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Dzisiaj trochę zabrakło, ale nie ma tragedii. Poprzednie mecze miałam wszystkie pod kontrolą i nie wahałam się. Grałam taki tenis, jaki chciałam, więc ten bilans dobrych meczów do troszeczkę gorszych jest pozytywny i z tym po prostu wejdę w sezon - mówiła Świątek niedługo po porażce. W sobotę Keys pokonała Arynę Sabalenkę i sięgnęła po tytuł.

Zgodnie z następnymi turniejami w tourze WTA w najbliższych dniach tenisistki udadzą się do: Linzu (WTA 500), Singapuru (WTA 250), Abu Zabi (WTA 500) i Kluż-Napoki (WTA 250). Wiemy już, że na żadnych z tych zawodów nie zobaczymy wiceliderki światowego rankingu. Pierwszy mecz po Australian Open Iga Świątek rozegra w Dosze!

Turniej rangi 1000 w stolicy Kataru odbędzie się w dniach 9-15 lutego. Choć do jego rozpoczęcia pozostało jeszcze sporo czasu, to organizatorzy już teraz zachęcają kibiców do kupowania biletów, aby zobaczyli... królową! "Królowa powraca! Trzykrotna mistrzyni Qatar TotalEnergies Open Iga Świątek jest gotowa do walki o swój czwarty tytuł! Dołącz do nas w dniach 9-15 lutego 2025 roku i bądź świadkiem jej wielkości na korcie" - czytamy w poście oficjalnego profilu WTA 1000 Doha. Jak widać, w Katarze już teraz są zachwyceni przyszłą obecnością Świątek.

Przypomnijmy, nasza tenisistka wygrywała w Dosze w trzech sezonach z rzędu. W 2022 roku w finale pokonała 6:2, 6:0 reprezentantkę Estonii Anett Kontaveit. Rok później rozprawiła się 6:3, 6:0 z Jessicą Pegulą, a w zeszłej kampanii ograła 7:6(8), 6:2 Jelenę Rybakinę. Czy Iga Świątek po raz czwarty sięgnie po tytuł w stolicy Kataru?