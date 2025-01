Tak Djoković uciszył wszystkich "ekspertów". Króciutko

Novak Djoković miał już problemy mięśniowe w ćwierćfinale z Carlosem Alcarazem, prosił o pomoc fizjoterapeuty w trakcie spotkania. Ale przezwyciężył trudności i pokonał Hiszpana w czterech setach. Półfinał z Alexandren Zverevem zakończył się po pierwszym secie, którego Serb przegrał. Schodził z kortu przy gwizdach kibiców, dla których powód decyzji o wycofaniu się z dalszej gry był niejasny.

Djoković opublikował wyniki badań

Djoković miał naderwany mięsień, ale udało mu się przygotować do gry ze Zverevem. Ale w trakcie meczu z Niemcem ból był coraz mocniejszy, co utrudniało grę na wysokim poziomie. Serb wiedział, że taka nierówna rywalizacja nie ma sensu.

- Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby poradzić sobie z naderwaniem mięśnia. Pod koniec pierwszego seta zacząłem odczuwać coraz większy ból. To było dla mnie za wiele, żeby to udźwignąć w tym momencie. Wiedziałem, że nawet jeśli bym wygrał pierwszego seta, to miałbym pod górkę, by fizycznie mu dorównać przez dwie, trzy czy cztery godziny. Myślę, że dzisiaj nie dałbym rady - tłumaczył Djoković na piątkowej konferencji prasowej.

Nie wszyscy wierzyli w jego problemy, w tym kibice na Rod Laver Arenie, którzy wygwizdali i wybuczeli go, gdy schodził z kortu. Zverev bronił swojego rywala. Apelował w wywiadzie pomeczowym o szacunek dla jednego z najlepszych tenisistów w historii. - Powinniśmy przestać obwiniać Novaka. Zrobił absolutnie wszystko, co mógł na korcie przez ostatnie 20 lat - dodał na konferencji.

Mimo to niektórzy kibice i eksperci w sieci nie wierzyli w to, że problemy zdrowotne Djokovicia były aż tak poważne. Zazwyczaj potrafił poradzić sobie z bólem i urazami, rzadko zdarzało się, żeby odpuszczał grę i kreczował. Ale tym razem musiał odpuścić.

Serb postanowił też udowodnić wszystkim krytykom, hejterom i niedowiarkom, że są w dużym błędzie. Opublikował w mediach społecznościowych wyniki badań i skany kontuzjowanego uda. Zdjęcia z rezonansu magnetycznego nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

"Pomyślałem, że zostawię to tutaj dla wszystkich 'ekspertów' od urazów sportowych" - dodał w treści posta na Twitterze.

Djoković opublikował dokładnie zdjęcie rezonansu mięśnia lewego uda. Zdecydowanie widać naruszenie i uszkodzenie włókien mięśniowych blisko kości udowej, ale także bliżej skóry.

Djoković będzie miał teraz sporo czasu, żeby się zregenerować. Do marca nie ma żadnego turnieju rangi ATP Masters 1000. Dopiero w trzecim miesiącu roku będziemy mieli dwie takie imprezy - w Indian Wells i Miami.