Co za mecz Hurkacza! Takiego jeszcze nie miał. Rywal nie wytrzymał

Hubert Hurkacz wśród innych tenisistów ma opinię jednego z najsympatyczniejszych w tourze i speca od maratonów na korcie. We wtorkowym meczu pokazał nieco inną twarz - taką, którą zapowiadał przed Australian Open jeden z jego nowych trenerów. Zrezygnował z rywalizacji na długim dystansie i przez większość czasu nie wyciągał do rywala pomocnej dłoni. A Holendra Tallona Griekspoora irytowała nie tylko dobra gra Polaka. Ten ostatni zaś już wie, z kim zmierzy się w kolejnej rundzie w Melbourne.

Na bazie wcześniejszych spotkań Hurkacza z Griekspoorem można było właściwie przyjąć za pewnik, że zawodnicy ci spędzą dużo czasu na korcie. Wszystkie cztery ich wcześniejsze pojedynki kończyły się bowiem maksymalną liczbą setów i co najmniej jednym tie-breakiem. Poprzedni - w 1/8 finału w Rotterdamie w minionym sezonie - składał się aż z trzech tie-breaków i trwał ponad dwie i pół godziny. Ale to i tak nic - aż dwie godziny dłużej grali w pierwszej w karierze konfrontacji, którą była pięciosetówka w drugiej rundzie Roland Garros 2023. O tym, jak wyrównana była dotychczas rywalizacja między 27-letnim Polakiem i starszym o rok Holendrem, świadczy też fakt, że do wtorku bilans był remisowy. Od teraz minimalnie korzystniejszy jest on dla 17. w światowym rankingu Hurkacza.

W Melbourne sami musieli poczekać trochę na wyjście na kort - wcześniejszy kobiecy mecz był długi i zacięty. Hurkacz i Griekspoor - jak na nich - grali krótko, ale i tak spędzili na korcie prawie dwie i pół godziny.

- Wiemy, że Hubert dysponuje potężnym serwisem. Pole do poprawy widzimy w returnie, bardziej agresywnej grze, koncentracji w ważnych momentach i podejmowaniu decyzji w sytuacjach na styku - wyliczał w rozmowie z Eurosportem przed rozpoczęciem turnieju w Melbourne Chilijczyk Nicolas Massu, który razem ze słynnym Ivanem Lendlem od tego sezonu jest szkoleniowcem Hurkacza.

Próbkę takiej bardziej ofensywnej i przyjemnej dla oka gry dał już w niedawnym finale United Cup, w którym zmierzył się z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Ale wtedy w kluczowym momencie Polakowi trochę zabrakło i zaliczył kolejną tzw. piękną porażkę. We wtorek w Melbourne tej nowej, bardziej odważnej gry było jeszcze więcej i daje to nadzieję na początku pierwszego w sezonie turnieju wielkoszlemowego.

Hurkacz, jak to przeważnie, pewnie serwował, ale do tego świetnie radził sobie też w dłuższych wymianach, w których narzucał swoje warunki. Do tego grał w sposób urozmaicony - często chodził do siatki, dokładał skróty i świetnie się poruszał. 40. na światowej liście Griekspoor długo odpierał te ataki, ale w ostatnim, 12. gemie pierwszej partii spasował. Wcześniej irytował się przeszkadzającym mu słońcem oraz zgłaszał zastrzeżenia co do kortu. Jego frustracja rosła - po ostatniej zepsutej piłce w tej partii rzucił w złości rakietą.

Wyraźnie nie szło mu też na początku kolejnej odsłony, którą zaczął od wyniku 0:3. Potem jednak zebrał się w sobie i wykorzystał nieco słabszy moment Polaka, odrabiając straty. Od stanu 4:4 jednak wrócił ulepszony, agresywny Hurkacz. Jak ważne było wygranie tej partii pokazała reakcja Massu, który zerwał się z miejsca.

Trzecia partia była prawdziwym testem cierpliwości dla 17. rakiety świata - wrocławianin jedyne przełamanie na wagę zwycięstwa zdobył w ostatnim gemie. Wykorzystał szóstą piłkę meczową. W drugiej rundzie ćwierćfinalista poprzedniej edycji zmierzy się z Serbem Miomirem Kecmanoviciem.