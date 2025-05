Niebywałe, co planuje UEFA wobec Marciniaka. Ależ to wymyślili!

Szymon Marciniak musiał mierzyć się z gigantyczną krytyką po tym, co stało się w półfinale Ligi Mistrzów. Kibice FC Barcelony mieli do niego ogromne pretensje po porażce 3:4 z Interem Mediolan za to, że nie przyznał rzutu karnego po faulu na Yamalu. Sporo wskazywało na to, że dla polskiego arbitra był to ostatni mecz w tym sezonie w europejskich pucharach. Okazuje się jednak, że niekoniecznie, bo UEFA rozważa zaskakujący scenariusz.

