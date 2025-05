Niemcy reagują na to, co zrobiła Świątek. Nie mieli litości

Iga Świątek (2. WTA) nie obroni tytułu w turnieju WTA 1000 w Rzymie, a to z powodu porażki 1:6, 5:7 z Danielle Collins (35. WTA) w trzeciej rundzie. O meczu Polki z Amerykanką jest głośno w mediach z różnych krajów, w tym z Niemiec.

Iga Świątek zrównana z ziemią po porażce z Danielle Collins. "Najgorszy występ w sezonie"

Temat podjął magazyn "Kicker". "Kolejny cios: Świątek zawodzi również na początku w Rzymie" - napisano. A to był dopiero początek. "Odpadnięcie w Rzymie to najgorszy występ Światek w sezonie. Zaledwie tydzień temu, jako obrończyni tytułu, została całkowicie zmiażdżona przez Coco Gauff w półfinale turnieju na kortach ziemnych w Madrycie, przegrywając 1:6, 1:6. Później Świątek wydawała się zdezorientowana" - podkreślono.

Poza tym polska tenisistka "wciąż szuka formy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem French Open", który jawi się jako coraz większe wyzwanie. "Światek ma zamiar po raz piąty wygrać swój ulubiony turniej na przełomie maja i czerwca. Jednak obecnie niewiele wskazuje na to, że obroni tytuł" - czytamy.

Iga Świątek ma kłopoty przed Roland Garros. "Poszukiwania trwają"

To nie koniec problemów 23-latki, która "czeka na zwycięstwo w turnieju od czasu sukcesu w Paryżu w zeszłym roku i szuka formy od czasu miesięcznego zakazu po pozytywnym wyniku testu antydopingowego". A "te poszukiwania trwają po jej wczesnym odpadnięciu w Rzymie", co będzie skutkowało m.in. spadkiem w rankingu WTA, a co za tym idzie gorszym rozstawieniem w Paryżu.

Start Ronald Garros zaplanowano na 25 maja. Natomiast jeśli chodzi o turniej w stolicy Włoch, to Danielle Collins, czyli pogromczyni Igi Świątek, w czwartej rundzie zagra z Eliną Switoliną (14. WTA), która pokonała 6:4, 3:6, 6:4 Hailey Baptiste (90. WTA).