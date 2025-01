Świątek momentami tylko rozkładała ręce. Celt przewidział, co się wydarzy

- Trzeba przetrwać. Myślę, że w pewnym momencie Katerina Siniakova pomoże i zacznie się mylić - przewidywał w pierwszym secie komentujący poniedziałkowy mecz Igi Świątek w Eurosporcie Dawid Celt. Słowa kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King dość szybko miały potwierdzenie w rzeczywiści - zaraz potem 50. w światowym rankingu Czeszka rzeczywiście zaczęła się częściej mylić, ale do końca grała na pełnym ryzyku. Polka przetrwała na tej tenisowej strzelnicy i może szykować się do spotkania drugiej rundy ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą (49. WTA).

Dziewięć tytułów wielkoszlemowych, w tym dwa triumfy w Australian Open (2022, 2023) oraz cztery razy z rzędu kończenie sezonu na pierwszym miejscu na światowej liście - to po krótce wyglądają dokonania Siniakovej. Na szczęście, dla Świątek i jej kibiców, w deblu. W singlu 28-letnia Czeszka w Wielkim Szlemie dotarła maksymalnie do 1/8 finału i to raz w Roland Garros. W Melbourne nigdy nie przeszła drugiej rundy. W tym sezonie, za sprawą 23-letniej Polki, w swoim ulubionym turnieju nie dotrze nawet do tej fazy zmagań. Ale, zgodnie z przypuszczeniami, łatwą przeszkodą nie była.

Świątek tegoroczny występ w Australian Open rozpoczęła na John Cain Arena, trzecim co do wielkości korcie kompleksu w Melbourne Park. Przed nią w poniedziałek zmierzyli się tam rozstawiony z numerem 11. Stefanos Tsitsipas i będący 41. rakietą globu Alex Michelsen. I doszło do sporej niespodzianki. 20-letni Amerykanin wyeliminował Greka, finalistę tego turnieju wielkoszlemowego sprzed dwóch lat. Polka nie pozwoliła, by i jej spotkanie zakończyło się zaskakującym rozstrzygnięciem. Choć czujność była konieczna, bo ofiarą sensacyjnego wyniku była w Melbourne rok temu, gdy w trzeciej rundzie przegrała z inną Czeszką - Lindą Noskovą.

Teraz Polka po raz pierwszy od 2022 roku w Australian Open gra bez numeru jeden przy swoim nazwisku, który w ostatnich latach trochę jej ciążył. Dobrym sygnałem w przypadku startu podopiecznej Wima Fissette'a był też wcześniejszy występ w United Cup, w którym była bezsprzecznie liderką polskiej drużyny.

- Grałam już trochę emocjonujących meczów, które czasem były wręcz za długie. Przerobiłam trudne momenty, łatwe momenty i sytuacje, w których musiałam przycisnąć. Uważam, że to świetne przygotowanie do pierwszego turnieju wielkoszlemowego - opowiadała dziennikarzom Świątek przed rozpoczęciem rywalizacji w Melbourne.

23-latka była liderką polskiej drużyny w bardzo intensywnym turnieju Można było mieć pewne obawy, bo w finałowym spotkaniu z Amerykanką Coco Gauff wyraźnie we znaki dawało jej się zmęczenie. W poniedziałek jednak widać było, że odpoczęła przez tydzień dzielący obie imprezy i paliwa jej nie brakuje.

Początkowo Siniakova utrzymywała poziom Polki i tenisistki wygrywały swoje gemy, a przy okazji prezentowały świetny tenis na wysokim poziomie.

- Początek przerasta moje oczekiwania - oceniał komentator Marek Furjan.

Pierwszy słabszy moment Siniakovej nastąpił w szóstym gemie i Świątek zaliczyła przełamanie, ale rywalka zaraz potem odpowiedziała tym samym. Polka dołożyła kolejnego "breaka" i opanowała sytuację, a po chwili dopełniła dzieła i wygrała pierwszą partię.

Mylił się jednak ten, kto myślał, że Czeszka nie podejmie już walki. W drugiej partii nie przejęła się stanem 0:2, a potem do końca posyłała tenisowe strzały i zabójcze returny. Nieraz jeszcze sprawiała kłopoty faworytce, ale ta - po raz kolejny zachowała spokój i przetrwała.