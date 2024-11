Wymowny wpis Francuza po aferze ze Świątek. Powtórzył to trzy razy

Tuż po US Open Iga Świątek zrobiła sobie dwumiesięczną przerwę od rywalizacji na światowych kortach. Nie wystąpiła chociażby na turniejach w Azji, przez co ostatecznie straciła posadę liderki rankingu WTA. W czwartek okazało się, że jej nieobecność była spowodowana... zawieszeniem! Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała, że w organizmie Igi Świątek wykryto trimetazydynę.

Kolejny głos ws. zawieszenia Świątek. Zawodnik ATP opublikował wymowny wpis

Miało to miejsce 12 sierpnia, tuż przed turniejem w Cincinnati. Miesiąc później 23-latka dowiedziała się pozytywnym teście antydopingowym. Organizacja wszczęła postępowanie, w trakcie którego Polka udowodniła, że śladowe ilości zakazanej substancji są skutkiem zażywania zanieczyszczonych leków na sen.

ITIA zaakceptowała tłumaczenia Świątek, przez co ostatecznie tenisistka została zawieszona zaledwie na miesiąc. W międzyczasie mogła zagrać na WTA Finals oraz wziąć udział w Billie Jean King Cup. Jej kara oficjalnie kończy się 4 grudnia. Tuż po tych informacjach tenisowe środowisko zostało rozgrzane do czerwoności. Byli lub aktywni zawodnicy od razu zaczęli komentować całą aferę z dosyć krótką dyskwalifikacją dla brązowej medalistki z Paryża. "Wymówką, której wszyscy możemy użyć, jest to, że nie wiedzieliśmy. Po prostu nie wiedzieliśmy. Profesjonaliści na najwyższym poziomie sportu mogą teraz po prostu powiedzieć: nie wiedzieliśmy" - grzmiał chociażby Nick Kyrgios.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się również Corentin Moutet, choć zrobił to w bardzo specyficzny sposób. W dzień wybuchu zamieszania ws. Igi Świątek na profilu X 71. zawodnika w rankingu ATP pojawił się taki wpis: "Nie tweetuj… Nie tweetuj… Nie tweetuj…". Tym samym 25-latek "ugryzł się w język" i powstrzymał się od emocjonalnych komentarzy dotyczących zawieszenia Polki za rzekomy doping.

Inaczej zachowała się za to Simona Halep, która jeszcze bardziej podgrzała atmosferę. "Jak to możliwe, że w identycznych przypadkach, mających miejsce mniej więcej w tym samym czasie, ITIA ma zupełnie inne podejście do mojego" - pisała rozgoryczona Rumunka.