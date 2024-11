Sensacyjne wieści ws. Władimira Kliczki

W lipcu 2017 roku Władimir Kliczko (64-5, 53 KO) ogłosił zakończenie kariery. Było to trzy miesiące po przegranej przed czasem w 11. rundzie z Anthonym Joshuą (28-4, 25 KO) w walce o mistrzostwo świata federacji IBF, IBO i WBA w wadze ciężkiej. Co prawda pojawiały się czasem doniesienia, że młodszy z braci Kliczko myśli o powrocie na ring, ale nigdy nie doszło do żadnych konkretów w tej sprawie.

To mógł być powrót roku w boksie. Władimir Kliczko prowadził rozmowy ws. walki o mistrzostwo świata

Sensacyjne informacje ws. powrotu Władimira Kliczki na ring przekazał "Daily Mail". Angielska gazeta poinformowała, że trwały negocjacje ws. walki ukraińskiego pięściarza z Danielem Dubois (22-2, 21 KO). Anglik w ostatniej walce we wrześniu bieżącego roku znokautował w piątej rundzie Anthony'ego Joshuę i sięgnął po pas mistrza świata federacji IBF.

Dubois obecnie przygotowuje się do dobrowolnej obrony tytułu mistrzowskiego i dlatego były rozmowy, żeby doprowadzić do jego walki z Kliczko 22 lutego przyszłego roku w Rijadzie. Nic jednak z tego nie wyszło, a wszystko przez walkę... Mike'a Tysona z Jakiem Paulem, która odbyła się 15 listopada!

"Negocjacje w sprawie walki zostały porzucone w tym tygodniu po szeroko wyśmianym występie Mike'a Tysona w jego powrocie przeciwko fenomenowi YouTube'a, Jake'owi Paulowi" - pisze "Daily Mail". Gazeta zaznacza, że 48-letni Kliczko jest dokładnie 10 lat młodszy od Tysona. Dodano również, że Kliczko od blisko ośmiu lat nie jest czynnym bokserem, a Tyson od 19 lat.

"Saudyjsko-angielscy promotorzy pierwszej wielkiej gali w 2025 r. w Rijadzie uznali, że nie mogą ryzykować powtórzenia się walki Tysona, który w wieku 58 lat nie był w stanie zadać więcej niż 18 ciosów w skróconej walce z Paulem, która trwała osiem dwuminutowych rund" - podkreślono, jednocześnie nie ujmując Kliczce, że ten bardzo dba o swoją kondycję fizyczną. To jednak mogłoby nie wystarczyć, żeby wytrzymać ringu 12 rund po trzy minuty z 27-letnim mistrzem świata.

Z kim więc Daniel Dubois może zmierzyć się w stolicy Arabii Saudyjskiej? "Daily Mail" wymienia trzech kandydatów: Josepha Parkera (35-3, 23 KO), Zhileia Zhanga (27-2-1, 22 KO) i Agita Kabayela (25-0, 17 KO).