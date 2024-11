Smokowski reaguje na to, co spotkało Świątek. "Taki sam żart jak kara dla Sinnera"

ITIA poinformowała o pozytywnym teście antydopingowym uzyskanym przez Igę Świątek. Jak się okazało, w organizmie Polki wykryto zakazany środek o nazwie trimetazydyna. Badanie zostało przeprowadzone 12 sierpnia podczas turnieju w Cincinnati, a sama zawodniczka dowiedziała się o tym miesiąc później.

Tomasz Smokowski reaguje na to, co spotkało Igę Świątek. "Niestety"

- To najtrudniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie zrobiłam nic złego - mówi Iga Świątek. - Był to dla mnie ogromny cios, byłam w szoku i ta sytuacja sprawiła, że było we mnie bardzo dużo lęku - przyznała, zdradzając, że melatonina, którą zażywała, była fabrycznie zanieczyszczona. Błyskawicznie zareagowali na to światowi dziennikarze, a teraz głos zabrał również Tomasz Smokowski.

"Wierzę w słowa Igi Świątek, że zakazana substancja znalazła się w jej organizmie przypadkowo" - zaczął wpis. "Ale niestety: to na niej spoczywa ciężar odpowiedzialności za to, co przyjmuje. A to, co robią tenisowe władze, to w ogóle już parodia" - napisał w mediach społecznościowych. Był zaskoczony tym, że nałożono na tenisistkę miesięczną karencję, gdy sezon już się skończył.

"To taki sam żart, jak kara dla Sinnera. Niestety. Światowe władze tenisa są pryncypialne tylko w przypadku tych, na którym im nie zależy: Majchrzak, Halep, Ymer itp. W przypadku tych wielkich szukają okoliczności łagodzących. Podwójne standardy. Równi i równiejsi" - podsumował.

ITIA zaproponowała Idze miesięczne zawieszenie, a 27 listopada 2024 r. sama zainteresowana formalnie przyznała się do ADRV (naruszenie przepisów antydopingowych) i zaakceptowała karę. Została tymczasowo zawieszona od 22 września do 4 października, opuszczając trzy turnieje, co wlicza się do sankcji, pozostawiając osiem dni do końca. Dodatkowo straci nagrodę pieniężną z turnieju Cincinnati Open, który odbywał się bezpośrednio po teście.