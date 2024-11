Borek mówi wprost: To najlepszy trener w Polsce

Żaden polski kibic nie może przejść obojętnie obok tego, co w europejskich pucharach wyczyniają przedstawiciele ekstraklasy. W czwartek 28 listopada mecze 4. kolejki Ligi Konferencji rozegrały Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Najpierw mistrzowie Polski zremisowali 3:3 z NK Celje. Następnie na stadion w Nikozji wyszli zawodnicy Legii, których z pewnością rozwścieczył transparent "Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę" wywieszony przez cypryjskich kibiców.

Zespół gości w efektownym stylu zwyciężył 3:0. Dzięki temu stołeczny klub po czterech seriach gier zebrał w LKE komplet dwunastu punktów! Gdyby tego było mało, do tej pory Legia Warszawa w tych rozgrywkach nie straciła jeszcze żadnej bramki, a jedenaście razy trafiała do siatki rywali. Lepsza jest tylko londyńska Chelsea, która zasiada na fotelu lidera.

Za kapitalną formę polskiego klubu w dużej mierze jest odpowiedzialny Goncalo Feio, który został trenerem Legii w kwietniu tego roku. Choć jeszcze kilka tygodni temu posada Portugalczyka wydawała się zagrożona, tak teraz wielu ekspertów rozpływa się nad pracą, którą wykonał ze swoją drużyną. Do tego grona należy m.in. Mateusz Borek.

Zaraz po ostatnim gwizdku starcia z Omonią popularny komentator w jednym z programów Kanału Sportowego ponownie pochwalił Feio za świetne występy Legii w europejskich pucharach. Co więcej, nazwał go nawet najlepszym trenerem w Polsce. - Mówiłem kilka miesięcy temu, wielu powątpiewało. Goncalo Feio jest najlepszym trenerem pracującym w Polsce. Jeszcze raz chciałem to podkreślić. Polecam obejrzenie tabeli. Cztery zwycięstwa w czterech meczach. 11:0 w bramkach - powiedział.

Następnie Borek zasugerował, że z metod pracy Portugalczyka mógłby skorzystać sam Michał Probierz. Dziennikarz niejednokrotnie sugerował selekcjonerowi zmianę ustawienia na czwórkę obrońców. W przypadku Goncalo Feio modyfikacja ta okazała się kluczowa. Mimo to nic nie wskazuje na to, aby Probierz planował powrót do dwójki stoperów i bocznych obrońców. - To, czego dokonał - mówię tu o przebudowie taktycznej składu, zmianie systemu - niech to będzie inspiracją dla selekcjonera reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że wielu zawodników męczyło się w poprzednim ustawieniu, a w tym wygląda fantastycznie - uzupełnił Mateusz Borek.

Legię Warszawa czekają jeszcze dwa spotkania w fazie ligowej LKE. Najpierw ekipa Ferio zagra u siebie z Lugano, a następnie na wyjeździe przeciwko Djurgarden.