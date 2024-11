Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecze Polek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (2. WTA) na pewno z rozczarowaniem przyjęła brak awansu do najlepszej czwórki zakończonego w sobotę turnieju WTA Finals w Rijadzie. Polka wygrała dwa mecze w fazie grupowej, ale to nie wystarczyło, żeby walczyć o drugi z rzędu triumf w Turnieju Mistrzyń. To jednak nie zakończyło sezonu Świątek, gdyż przed nią jeszcze finały Billie Jean King Cup w Maladze.

Polska grę w finałach Billie Jean King Cup rozpocznie od rywalizacji z Hiszpanią

Do Malagi zjechało 12 najlepszych kobiecych reprezentacji w tenisie i w tym gronie jest też Polska. Nasz kraj reprezentować będą Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Kapitanem kadry jest Dawid Celt.

Polki rozpoczną grę w BJKC od rywalizacji z Hiszpankami w 1/8 finału. Kraj gospodyń reprezentować będą Paula Badosa, Jessica Bouzas-Maneiro, Nuria Parrizas-Diaz, Sara Sorribes-Tormo i Marina Bassols-Ribera.

Wiele wskazuje na to, że rywalizację otworzy pojedynek Igi Świątek z Paulą Badosą. Mowa w końcu o dwóch najlepszych tenisistkach ze swoich krajów, które mają za sobą już krótką historię spotkań w kobiecym tourze. Podczas igrzysk w Tokio w 2021 roku Badosa wygrała 6:3, 7:6(7-4), a w tym samym roku Świątek zrewanżowała się, wygrywając 7:5, 6:4 w WTA Finals w Guadalajarze.

Billie Jean King Cup. O której gra Iga Świątek? Kiedy mecze Polek z HIszpankami? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Rywalizacja Polek z Hiszpankami rozpocznie się w środę 13 listopada o godz. 17:00. Wtedy zostaną rozegrane dwa mecze singlowe i jeden deblowy. Niewykluczone, że właśnie w pierwszym z tych spotkań zobaczymy Igę Świątek. Transmisję meczów Polek będzie można oglądać w kanale i aplikacjach TVP Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.