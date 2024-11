Daria Abramowicz przerwała milczenie przed Billie Jean King Cup

Daria Abramowicz jest psychologiem w sztabie Igi Świątek (2. WTA) od lutego 2019 r. Kontrowersje wokół niej urosły w październiku br., kiedy to doszło do rozstania Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Pojawiało się mnóstwo opinii, że Abramowicz może mieć zbyt dużą rolę w sztabie Igi. "Abramowicz jest dziś nie tylko psycholożką, ale też mentorką, aniołem stróżem i przyjaciółką. Dobrze poinformowani twierdzą, że czasami wchodzi w role szkoleniowe. Abramowicz nie odstępuje swojej podopiecznej na krok i sprawia wrażenie, że sprawuje nad nią totalną kontrolę, ale najwidoczniej Idze takie wyizolowanie odpowiada" - pisał dziennik "Polityka".

REKLAMA

Zobacz wideo Real Madryt po prostu się skompromitował! Absolutna żenada. Histeria

Pojawiały się też odmienne opinie o Abramowicz ze strony sportowców, którzy z nią współpracowali. - Dzięki Darii lepiej poznałam siebie. Dowiedziałam się, co to są stany lękowe, że u mnie jest bardzo silnie rozwinięta cecha lęku, o co nigdy bym siebie nie podejrzewała - mówiła Aleksandra Mirosław, złota medalistka z Paryża we wspinaczce na czas. - Ta pani ma straszny wpływ na ludzi. Jest wyrachowana, zimna i pewna siebie. Moim zdaniem to po prostu fałszywa kobieta - stwierdził Piotr Zaradny, były kolarz.

Abramowicz to absolwentka psychologii Uniwersytetu SPWS ze specjalizacją z psychologii klinicznej. Jakie są sekrety i kulisy jej pracy? - Trzeba znać się na swojej robocie. Mamy granice naszej pracy. Jeżeli jest się człowiekiem się sportu i się w nim jest, to sportowcom, trenerom jest łatwiej wejść w relację, dać jej kredyt zaufania. Aby mieć udaną relację z zawodnikiem, trzeba intuicji, doświadczenia życiowego, inteligencji emocjonalnej. Jako psycholog sportowy jestem bardzo konkretna w swojej pracy - mówiła Abramowicz w wywiadzie z 2020 r.

Tak Abramowicz pracuje z tenisistkami. „Staramy się wskazać mocne strony"

Aktualnie Abramowicz przebywa z reprezentacją Polski w Maladze, gdzie w środę rozpocznie się rywalizacja z Hiszpanią w finałach Billie Jean King Cup. Jak wygląda rola psycholog w kadrze Polek? - Przede wszystkim staramy się wskazać mocne strony i zasoby, z których korzystamy w trakcie rywalizacji, bo one tak naprawdę są niezależne od tego, czy to jest mecz reprezentacyjny, czy to jest kolejny mecz w tourze tenisowym. Tam na korcie wszystko toczy się zawsze właściwie tak samo, siatka jest taka sama, linie także - powiedziała Abramowicz w nagraniu opublikowanym przez Polski Związek Tenisowy.

- W związku z tym skupiamy się, po pierwsze, na tym, po drugie na pewno narzędzia treningu mentalnego, które pomagają regulować napięcie w takim bieżącym bardzo momencie. Także techniki oddechowe, trening koncentracji, no i przede wszystkim też komunikacja i to, żeby dbać o relacje. Przyjeżdżamy tutaj jako zespół, mamy jeden cel, to fundamentalna cecha mistrzowskiego zespołu - ten spójny cel i ta idea - dodaje Abramowicz.

Finały Billie Jean King Cup 2024 odbywają się w dniach 12-20 listopada. W Maladze dojdzie do trzech spotkań, w których Iga Świątek zagra z Paulą Badosą, Magdalena Fręch będzie rywalizować z Jessiką Bouzas Maneiro, a w deblu duet Katarzyna Kawa - Magda Linette powalczy z parą Sara Sorribes Tormo - Paula Badosa.