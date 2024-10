Magda Linette powiedziała, kiedy zakończy karierę. Króciutko

Druga połowa 2024 roku jest zdecydowanie lepsza w wykonaniu Magdy Linette (40. WTA) niż pierwsza. Polska tenisistka wygrała turniej WTA 250 w Pradze, a niedawno grała w ćwierćfinale WTA 1000 w Wuhan, gdzie przegrała z Coco Gauff (3. WTA) 0:6, 4:6. Ostatnio Linette grała w turnieju WTA 500 w Ningbo, gdzie odpadła w pierwszej rundzie po porażce 2:6, 4:6 z Kateriną Siniakovą (48. WTA).

Magda Linette szczerze o grze w wielu turniejach i ewentualnym końcu kariery

Magda Linette to jedna z najbardziej aktywnych polskich tenisistek, która startuje w wielu turniejach i to często w singlu, jak i w deblu. W wywiadzie dla portalu xyz.pl została zapytana, czy to może "zahaczać o pracoholizm".

- Zastanawiałam się nad tym. I sądzę, że nasz zawód, a zwłaszcza specyfika sezonu, temu sprzyja. Turnieje odbywają się prawie co tydzień, od początku stycznia do połowy listopada. A my mamy ranking, raz awansujemy, raz spadamy. A od rankingu zależy, czy w danym turnieju będziemy rozstawione. Trzeba tak to układać, żeby też myśleć o pieniądzach. Co odpuścić, gdzie zagrać mimo kontuzji, bo pieniądze niezłe, a stawka słabsza… To jak wyścig szczurów - oceniła.

W wywiadzie pojawiło się także pytanie o koniec kariery. - Co roku odpowiadam: za trzy lata - powiedziała wprost Linette, która w lutym skończy 33 lata. Następnie tenisistka opowiedziała, jak wygląda kwestia zarobków w tenisie i "ustawienia się" po karierze.

- Moja sytuacja nie jest na tyle dobra, by móc tak powiedzieć. Tenisiści są w specyficznej sytuacji, gdyż każdy teoretycznie widzi ich zarobki. Teoretycznie, ponieważ sumy, które znajdujemy w internecie, nie uwzględniają podatków, kosztów utrzymania teamu, kosztów leczenia kontuzji, lotów, zakwaterowania itd. Stawki podatkowe są różne w zależności od kraju, w którym gramy - tłumaczyła. Dodawała, że koszty tylko rosną za m.in. utrzymanie teamu.

- W ogóle sprawy finansowe to trudny temat. My całe życie gramy w tenisa, często nie mamy rozeznania w finansach. Nie mamy takiego miejsca, w którym można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, w co zainwestować itd. - dodała.

Tenisistka czeka na Australian Open 2025

Linette przyznała także, że ciągle wierzy w dojście do finału turnieju wielkoszlemowego. - Inaczej nie wychodziłabym na kort. Czekam na styczniowy Australian Open, czuję, że jesteśmy z powrotem na dobrej drodze, ostatnio pokonałam kilka mocnych rywalek, mój sposób gry bardzo mi się podobał - podsumowała. To właśnie na kortach w Melbourne Linette zaliczyła najlepszy występ, gdy grała w półfinale w 2023 roku.

Magdę Linette na korcie na pewno kibice będą mogli oglądać podczas finał Billie Jean King Cup, które zostaną rozegrane w dniach 13-20 listopada w Maladze.