Dwa lata temu czeskie media podały sensacyjną informację, że Adam Hlousek, były piłkarz Legii Warszawa wpadł w poważne kłopoty finansowe. Okazało się, czeski lewy obrońca ma ponad 4 mln zł długów do spłacenia. Większą część tych pieniędzy pożyczył od byłych kolegów z szatni. "Hlousek jest winien pieniądze zawodnikowi Sparty Praga Ondrejowi Celustce (1,5 mln zł), Kasprowi Hamalainenowi (ex Legia i Lech, 224 tys. euro, ok. 1,05 mln zł), Tomasowi Necidowi (ex Legia, 66 tys. zł) oraz Michalowi Bezpalecowi (ex Termalica, 9 tys. zł)" - pisał w marcu 2023 roku Kacper Ciuksza, dziennikarz Sport.pl. Potem Czesi dotarli do informacji, że Hlousek jest też winien pieniądze trzem kolejnym piłkarzom Legii Warszawa. "Największy dług ma wobec Miroslava Radovicia, któremu zalega blisko 890 tys. zł. W przypadku Michała Kucharczyka jest to ok. 120 tys. zł, a Michała Pazdana ok. 25 tys. zł - pisał Sport.pl.

Oto co teraz robi Adam Hlousek

Na domiar złego, dom rodzinny piłkarza w Semily w północnych Czechach został wystawiony na licytację komorniczą. - To była wyłącznie moja głupota. Wiem, że mogłem zabezpieczyć się na całe życie i schrzaniłem to - mówił wtedy Adam Hlousek w rozmowie z czeskimi mediami.

W sierpniu 2023 roku Hlousek zajął się normalną pracą. Związał się z branżą transportową, gdzie pracuje na licencji handlowej.

Co teraz robi Hlousek? Według Przeglądu Sportowego w programie "Ofensywni", piłkarza odwiedził jego były kolega, któremu jest winien pieniądze.

"Ta wysokość tych długów jest na tyle poważna, że jeden z piłkarzy, nie będę wymieniać nazwiska, ale piłkarz z Bałkanów, wybrał się do Adama do domu odzyskać pieniądze. I to z jakimiś znajomymi, żeby było raźniej. I znalazł Adama, ale on przyznał się, że po prostu nie ma żadnych pieniędzy. I też nic nie wskazuje na to, żeby je miał. Generalnie nic mu nie zrobili. Zachowali się bardzo dżentelmeńsko, ale niesmak pozostał" - powiedział Piotr Wołosik.

Adam Hlousek znany jest polskim kibicom z występów w Legii Warszawa (2016-2019) i Temalice Bruk-Bet Nieciecza (sezon 2021/22). Z warszawskim klubem trzy razy zdobył mistrzostwo Polski i dwa razy wygrywał Puchar Polski. W lutym 2022 roku po spadku z PKO BP Ekstraklasy odszedł z Termaliki do czeskiego Fastavu Zlin.