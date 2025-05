Do Poznania Sousa dołączył latem 2022 roku z B-SAD, a polski klub zdecydował się zapłacić za niego 1,2 mln euro. Piłkarz w ubiegłych sezonach mógł jednak uchodzić za nieudaną inwestycję, gdyż nie był jedną z czołowych postaci drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny skradli show! To było już po meczu. Coś pięknego

Sytuacja uległa zmianie w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy, gdyż w 29 spotkaniach Sousa zdobył 12 bramek i zaliczył 6 asyst. Tym samym znacząco przyczynił się do tego, że na dwie kolejki do zakończenia sezonu Lech Poznań zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli i jest o krok od zdobycia tytułu.

Zdobędzie tytuł i odejdzie? Nie pali się do przedłużenia kontraktu

Jak na "Goal.pl" pisze Piotr Koźmiński, ligowe zwycięstwo jest jednym z marzeń Sousy, który swoją grą wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów. Jednym z nich jest grecki AEK Ateny. To klub z ogromnymi tradycjami, który mistrzostwo Grecji zdobył aż 13 razy, a w 2023 roku świętował nawet wywalczenie dubletu krajowego dubletu. Jednakże w obecnym sezonie w grupie mistrzowskiej AEK-owi zupełnie nie poszło. Przegrał tam wszystkie spotkania i ostatecznie musiał zadowolić się czwartym miejscem w tabeli, które daje prawo gry w eliminacjach do Ligi Konferencji.

Gdyby potencjalna oferta pojawiła się na stole, Lech będzie miał nad czym się zastanawiać. Sousa posiada jeszcze rok ważnego kontraktu, a to oznacza, że zbliżające się okienko transferowe może być ostatnim dzwonkiem, by na nim zarobić. Zwłaszcza że, jak twierdzi Koźmiński, sam zainteresowany nie wyraża chęci przedłużenia umowy.

Może więc pojawiłaby się okazja ku temu, by 25-latek opuściłby Poznań po sezonie zakończonym wywalczeniem mistrzostwa, a klub zarobił na piłkarzu, którego portal "Transfermarkt" wycenia na 4 miliony euro? Oczywiście by spełnić oba te warunki, poza znalezieniem odpowiedniego kupca, Lech musi dowieźć do końca sezonu punkt przewagi, który posiada nad Rakowem Częstochowa. W tym celu nie może zawieść swoich fanów w ostatnich spotkaniach z GKS-em Katowice i Piastem Gliwice.