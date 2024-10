Ogromny sukces 17-letniej Polki! Ponad 600 miejsc różnicy w rankingu

O Monice Stankiewicz głośno było w lipcu bieżącego roku. Wówczas 17-letnia tenisistka dotarła do ćwierćfinału juniorskiego Wimbledonu. Na tym etapie musiała jednak uznać wyższość Emerson Jones 2:6, 3:6. Dwa miesiące później sięgnęła po brązowy medal w mistrzostwach Europy do lat 18. Obecnie Polka skupia się na rywalizacji w swoim szóstym w karierze turnieju ITF - zawodach rangi W35 w Faro.

Zobacz wideo Tylko tak można ocenić reprezentację Polski Michała Probierza. "Kibice zapominają"

Monika Stankiewicz (972. WTA) przedarła się z eliminacji do turnieju głównego. W nich bez większych problemów rozprawiała się z kolejnymi rywalkami. Trzy sety wygrała po 6:0, a jednego 6:3. W turnieju głównych od początku prezentuje wysoką formę.

W pierwszej rundzie Polka pewnie pokonała Ukrainkę Nadiya Kolb (6:3, 6:3). W drugiej rundzie była lepsza od Yeonwoo Ku z Korei Południowej (7:5, 6:2), a później od Norweżki Malene Helgo (6:3, 6:4). W półfinale pokonała 346. zawodniczkę w rankingu WTA Yasmine Mansouri z Francji. Warto dodać, że był to dla niej pierwszy półfinał w karierze.

Stankiewicz dobrze otworzyła spotkanie, już na starcie wywalczyła przełamanie, a następnie utrzymała swoje podanie i wyszła na prowadzenie 2:0. Do końca seta Polka pozwoliła rywalce wygrać tylko jednego gema, co przełożyło się na zwycięstwo 6:1 w pierwszej partii.

Początek drugiego seta był znacznie bardziej wyrównany. Obie zawodniczki wygrywały gemy przy swoich serwisach. Przy stanie 2:1 piłkę serwowała Mansouri, jednak Stankiewicz była w stanie odpowiedzieć na serwis Francuzki, co dało jej pierwsze przełamanie w drugiej partii i prowadzenie 3:2. Do końca seta Polka kontrolowała przebieg boiskowych wydarzeń i ostatecznie wygrała 6:2. W całym meczu triumfowała 6:1, 6:2.

Monika Stankiewicz - Yasmine Mansour 6:1, 6:2

Tym samym to nasza rodaczka awansowała do pierwszego w karierze finału turnieju ITF, co jest ogromnym sukcesem. W nim zmierzy się z Portugalką Matilde Jorge, która w półfinale pokonała Sinję Kraus (6:2, 6:2).

Mecz finałowy Monika Stankiewicz - Matilde Jorge odbędzie się w niedzielę 20 października o godzinie 12:00.