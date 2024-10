Turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju jest pierwszym występem dla Novaka Djokovicia od US Open, w którym niespodziewanie odpadł już w trzeciej rundzie. Co prawda, Serb rozegrał w międzyczasie mecz w Pucharze Davisa, ale mierzył się z Grekiem Ioannisem Xilasem notowanym na 773. miejscu na świecie. Djoković wygrał ten mecz 6:0, 6:1 w 45 minut, co mówi samo za siebie.

Djoković nie wytrzymał. Wypalił do sędziego

37-latek do rywalizacji w ATP Tour wrócił właśnie w Szanghaju, gdzie jest rozstawiony z czwórką. W pierwszej rundzie miał wolny los, a następnie zmierzył się z Alexem Michelsenem. 43. zawodnik świata okazał się wymagającym rywalem. Djoković wygrał w dwie godziny po dwóch tiebreakach - 7:6(3), 7:6(9). To był bardzo trudny pojedynek, o czym świadczą także reakcje tenisisty z Belgradu.

W pewnym momencie sędzia główny Mohamed Lahyani upomniał Novaka Djokovicia o przekroczenie czasu przed serwisem. Zawodnik podający ma 25 sekund między punktami, aby ponownie wprowadzić piłkę do gry. Serb mocno się zirytował i ostentacyjnie wybił piłkę, po czym gestykulował w kierunku sędziego. Zaczął także kierować pretensje. "Dlaczego to robisz, człowieku? Co próbujesz zrobić?" - wypalił Djoković, powtarzając kilkukrotnie.

Tym zdarzeniem zainteresowały się także serbskie media, dla których zachowanie sędziego było "teatralne". "Mohamed Lahyani, być może najsłynniejszy aktualnie sędzia tenisowy, postanowił w pewnym momencie zwrócić na siebie uwagę. Choć jego decyzje są w większości trafne, często robi to zbyt teatralnie, denerwując w ten sposób graczy" - stwierdził portal Nova, usprawiedliwiając tenisistę. W kolejnym meczu Novak Djoković pokonał Flavio Cobolliego 6:1, 6:2.