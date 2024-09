Hubert Hurkacz reaguje na powódź w Polsce

Powódź od kilku paraliżuje południową część Polski. Najgorsza sytuacja panuje w dorzeczu Odry, którą płynie olbrzymia fala wezbraniowa. W czwartek dotarła ona do Wrocławia, gdzie poziom wody w rzece według porannych pomiarów wyniósł 623 cm, czyli więcej niż zakładały modele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mimo to sytuacja jest stabilna. Gorzej jest we wcześniej zalanych miejscowościach na Opolszczyźnie czy w Kotlinie Kłodzkiej i Kotlinie Jeleniogórskiej. Wydarzeniami w naszym kraju żyją także reprezentujący nas za granicą sportowcy. W czwartek zareagował na nie Hubert Hurkacz.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Czunkiewicz grał kiedyś w Nysie. Komentuje sytuację powodziową: Mnie to bardzo boli

Hurkacz wezwał fanów do pomocy powodzianom. "Każda wpłata jest bezcenna"

Tenisista postanowił włączyć się w pomoc poszkodowanym i o to samo poprosił swoich fanów. "W tych trudnych chwilach, kiedy Polska zmaga się z tragiczną powodzią, każda wpłata na pomoc, nawet najmniejsza, jest bezcenna. Bardzo ważne jest dostarczenie wody pitnej, sprzętu i artykułów medycznych dla osób, które straciły wszystko. Dołączam do WOŚP i zachęcam każdego, kto może, do wsparcia akcji pomocowej poprzez wpłatę na zbiórkę, do której link znajdziecie poniżej" - napisał na InstaStories w języku polskim i angielskim oraz dołączył link do eSkarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dostępny TUTAJ.

Wpis Huberta Hurkacza https://www.instagram.com/stories/hubihurkacz/3460481068258521872/

Na podobny krok wcześniej zdecydowała się Iga Świątek, apelując o wpłaty na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. "Drodzy fani, w Polsce ma aktualnie miejsce ogromna powódź, sytuacja jest bardzo trudna. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kraj, Czerwony Krzyż organizuje zbiórkę na pomoc dla powodzian. Skala zniszczeń jest niewiarygodna. Wiele osób straciło wszystko, dlatego potrzebują oni pomocy. Dziękujemy za każdy gest wsparcia" - czytamy na jej Instagramie.

W pomoc angażują się także inne osoby ze świata sportu. Piękną postawą wykazał się także prezes PZPN Cezary Kulesza, który na walkę ze skutkami powodzi przekazał 200 tys. zł.