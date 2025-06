Link został skopiowany



Polski kapitan był wielki! To on poprowadził Biało-Czerwonych do półfinału ME

REKLAMA

Kacper Marciniak Co to był za występ Biało-Czerwonych! Reprezentacja Polski w socca, czyli sześcioosobowej piłce nożnej, pokonała w ćwierćfinale mistrzostw Europy Mołdawię, gospodarza tej imprezy. Strzelanie nasza drużyna rozpoczęła już w 2. minucie spotkania, a z czasem się tylko rozpędzała. Fantastyczne zawody rozegrał nasz kapitan, Bartłomiej Dębicki - autor dwóch bramek oraz asysty. Screen - Youtube Otwórz galerię (4)

REKLAMA

REKLAMA