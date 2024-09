Najgorszy serwis roku WTA? I to w takim momencie!

Marta Kostiuk (18. WTA) jest jedną z niewielu topowych zawodniczek, które pojawiły się na turnieju WTA 500 w Seulu. Ukrainka w swoim pierwszym meczu bez problemów pokonała Arantxę Rus (84. WTA) 6:3, 6:1, a w drugiej trafiła na Heather Watson (58. WTA). Z Brytyjką również poradziła sobie łatwo.

Najgorszy serwis 2024 roku w WTA? Marta Kostiuk naprawdę to zrobiła

Kostiuk mecz zaczęła od przełamania rywalki i następnego przegrania swojego serwisu. Były to jednak złe dobrego początki, bo za chwilę znów wygrała podanie przeciwniczki na 2:1 i ustabilizowała sytuację w meczu. Do końca seta przełamała jeszcze raz, by finalnie wygrać go 6:2.

W drugiej partii było bardzo podobnie, z tym że Watson straciła swoje podanie na 0:1 i później na 1:4. Za chwilę przy stanie 5:2 Kostiuk serwowała na mecz i miała już prowadzenie 40:15. Wtedy stało się coś, czego raczej trudno było się spodziewać.

Ukrainka całe spotkanie serwowała naprawdę dobrze, by w kluczowym momencie posłać piłkę w przeciwne pole serwisowe. Podawała z prawej strony, więc powinna również zagrać w prawą stronę rywalki, ale uderzyła mocno i... w lewo, przy samej linii. Gdyby był to serwis w drugą stronę, to byłby niemal perfekcyjny. W takim wypadku okazał się jednak najgorszy w tym meczu, a być może nawet w całym żeńskim tourze w 2024 roku.

Tak nieudany serwis nie miał wpływu na wynik, bo Kostiuk i tak wygrała tego gema, seta 6:2, a mecz 2:0 w zaledwie 76 minut. W kolejnej rundzie turnieju w Seulu Ukrainka zmierzy się z Dianą Shnaider (16. WTA), a ich rywalizacja będzie jednym z hitów całego turnieju.