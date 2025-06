Iga Świątek nie zdobyła czwartego z rzędu tytułu w Roland Garros. W półfinale pokonała ją Aryna Sabalenka i to ona zmierzyła się sobotnim finale. W nim musiała jednak uznać wyższość Coco Gauff. Choć pierwszego seta wygrała po tie-breaku, w kolejnych dwóch uległa do 2 i do 4. Bez względu na wynik tego starcia i tak pewne było, że Polka spadnie w rankingu WTA.

Za odpadnięcie w półfinale Świątek zostanie odpisanych 1220 punktów. Oznacza to, że w tym momencie w rankingu LIVE oraz nadchodzącym poniedziałkowym zestawieniu Polka będzie miała ich 4618. Tym samym zanotuje spadek o dwie pozycje - z piątej na siódmą. Wyprzedzą ją Qinwen Zheng oraz Mirra Andriejewa. Różnice nie będą jednak duże. Chinka będzie miała 50, a Rosjanka zaledwie 18 punktów przewagi. Nieco więcej, bo 187 punktów więcej od Świątek będzie miała czwarta Jasmine Paolini.

Straty te można będzie jednak szybko zniwelować, tym bardziej że Świątek w kolejnych turniejach nie będzie musiała bronić tak wielkich zdobyczy punktowych jak w ostatnich tygodniach. Niepokoi za to różnica dzieląca ją od podium. Do trzeciej Jessiki Peguli traci aż 1865 punktów.

Sabalenka i Gauff odjeżdżają konkurencji. Tak wygląda ranking WTA

Największymi wygranymi zakończonego Rolanda Garrosa są oczywiście obydwie finalistki. Sabalenka dzięki wejściu do finału powiększyła stan konta aż o 870 punktów. W sumie ma ich już 11553, co daje jej niekwestionowaną pozycję numer 1 i kosmiczną przewagę nad pozostałymi rywalkami. Jeszcze większe powody do radości ma Coco Gauff. Po zwycięstwie zyskała 1220 punktów i umocniła się na miejscu wiceliderki. Na koncie ma dokładnie 8083 punkty. Do Sabalenki nadal traci ich jednak 3470.

Do niewielkich zmian dojdzie także za plecami Igi Świątek. Tuż za nią plasować się będzie ósma Madison Keys i traci do Polki zaledwie 134 "oczka". Na dziewiąte miejsce awansuje Paula Badosa, która zepchnie na dziesiąte Emmę Navarro. Obydwie dzielić będzie od Świątek niespełna 1000 punktów.

Ranking WTA Live (po finale Rolanda Garrosa):