US Open. O której godzinie gra Hubert Hurkacz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Hubert Hurkacz (7. ATP) i Iga Świątek (1. WTA) to jedyni polscy tenisiści, którzy pozostali nam w turnieju singlowym w tegorocznym US Open. Oboje przeszli przez pierwszą rundę i o awans do trzeciej powalczą tego samego dnia. Jako pierwszy na korcie zamelduje się 27-letni wrocławianin. Jego przeciwnikiem będzie Australijczyk Jordan Thompson (32. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek: Cieszę się, że ten sezon kończę przed polskimi kibicami. Mamy co świętować

US Open. Kiedy gra Hubert Hurkacz dzisiaj na żywo?

Przed Polakiem niełatwe zadanie. Hurkacz dopiero co wraca do pełni formy po kontuzji, jakiej doznał podczas ostatniego Wimbledonu, przez którą nie pojechał na igrzyska do Paryża. Przed US Open miał okazję się sprawdzić w turniejach w Montrealu i Cincinnati. W obu dochodził do ćwierćfinałów, a w tym drugim skreczował w starciu z Francesem Tiafoe (20. ATP). US Open rozpoczął udanie, choć do pokonania Timofieja Skatowa (188. ATP) potrzebował aż dwóch tie-breaków i prawie trzech godzin spędzonych na korcie.

Teraz poprzeczka pójdzie zdecydowanie bardziej w górę. Hurkacz zmierzy się z rozgrywającym najlepszy sezon w karierze Jordanem Thompsonem. Australijczyk w tym roku wygrał turniej w meksykańskim Los Cabos i wystąpił w finale w Atlancie, dzięki czemu w pewnym momencie po raz pierwszy w życiu awansował do czołowej trzydziestki rankingu ATP. Obecnie jest 32. Z dotarciem do drugiej rundy miał zdecydowanie mniej problemów niż Hurkacz. W równo dwie godziny ograł Francuza Constanta Lestienne'a (111. ATP) 6:1, 6:3, 6:2.

Hurkacz będzie chciał także przełamać niemoc, jaka od lat towarzyszy mu przy okazji rywalizacji w Nowym Jorku. Jego najlepszym wynikiem w US Open pozostaje właśnie druga runda. Po raz pierwszy awansował do niej w 2018 r. Odpadał w niej również w czterech ostatnich edycjach. Jeśli wygra, osiągnie najlepszy rezultat w karierze, a w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Matteo Arnaldi (30. ATP) - Roman Safiullin (57. ATP).

US Open. O której godzinie gra Hubert Hurkacz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz drugiej rundy US Open Hubert Hurkacz - Jordan Thompson odbędzie się w czwartek 29 sierpnia na korcie numer 17. Spotkanie zaplanowane jest jako pierwsze w sesji i rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu. Transmisję można będzie obejrzeć w Eurosporcie oraz na platformie Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.