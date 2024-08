Niewiarygodne, co zrobiła Sabalenka tuż po wygranej na US Open. "Moment turnieju"

Aryna Sabalenka pewnie pokonała Lucię Bronzetti w drugiej rundzie US Open. Tuż po zakończeniu meczu wiceliderka rankingu WTA podeszła do trybun. Miała ku temu istotny powód, gdyż dostrzegła tam wyjątkową kibickę, której poświęciła chwilę czasu. Był to bardzo miły i poruszający gest. - To takie urocze - mówili komentatorzy. "Moment turnieju" - skwitowano na profilu The Tennis Letter w mediach społecznościowych.

