Sabalenka już jest lepsza od Świątek. To się dzieje!

Iga Świątek (1. WTA) lub Aryna Sabalenka (2. WTA) - zdaniem ekspertów to właśnie między tymi tenisistkami rozstrzygnie się triumf w wielkoszlemowym US Open. - To będzie Aryna Sabalenka, która jest rozpalona po ostatnich niepowodzeniach. Przegrała w ćwierćfinale Roland Garros z Andriejewą z powodu choroby, była zmuszona wycofać się z Wimbledonu z powodu kontuzji barku, a później wycofała się z igrzysk olimpijskich. Sabalenka z pełną parą ruszy na korty twarde, a po Australian Open na tej samej nawierzchni w tym roku będzie chciała podbić Nowy Jork - mówi Tom Hamilton z ESPN.

- Wielu spośród graczy, którzy uczestniczyli w igrzyskach, wydaje się zmęczonych. Także emocjonalnie. Ta zmiana z mączki na trawę, by potem znów grać na mączce, a teraz na hardzie... Sabalenka nie grała w Wimbledonie i w igrzyskach i myślę, że ma w sobie przez to nieco więcej świeżości niż inne zawodniczki. Gdybym więc miał stawiać na kogoś, to pewnie na nią - mówi legendarny John McEnroe. - Nie wiem, w jakim dokładnie miejscu jest teraz Iga i ile paliwa zostało jej w baku - dodaje.

Sabalenka US Open zaczęła bardzo dobrze - od zwycięstwa 6:3, 6:3 nad Australijką Priscillą Hon (203. WTA), a potem wygranej 6:3, 6:1 z Włoszką Lucią Bronzetti (76. WTA). Po tym drugim spotkaniu Sabalenka poświęciła chwilę czasu młodej kibicce, która miała taki sam strój, jak wiceliderka rankingu. "Moment turnieju. Cudownie jest widzieć, jak zawodnicy odwdzięczają się tym dzieciom, które tak wiele dla nich znaczą" - pisał profil "The Tennis Letter" na portalu X.

Warto dodać, że Sabalenka to półfinalistka US Open z 2021 i 2022 r., a także finalistka zeszłorocznej edycji. Tam jednak przegrała w finale 6:2, 3:6, 2:6 z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA).

Sabalenka przeskoczyła Świątek. Co za liczby Białorusinki

Profil OptaAce na portalu X zwrócił uwagę na statystyki Sabalenki na kortach twardych w turniejach rangi Wielkiego Szlema. Okazuje się, że Białorusinka właśnie wyprzedziła Świątek w tym zestawieniu. Aktualnie Sabalenka ma bilans 45-11 na kortach twardych w turniejach wielkoszlemowych, co daje jej skuteczność na poziomie 80,6 proc. Świątek ma skuteczność na kortach twardych w Wielkich Szlemach na poziomie 77,3 proc. (34-10). Sabalenka wyprzedza w tym zestawieniu także Wiktorię Azarenkę (76,4 proc.) oraz Coco Gauff (75 proc.).

Jedyną tenisistką lepszą od Sabalenki w tej statystyce na kortach twardych jest Naomi Osaka (81 proc., 47-11). "W alternatywnej rzeczywistości Osaka zostaje najlepszą zawodniczką w historii na kortach twardych", "daje to do myślenia", "Osaka, Sabalenka i Świątek, wszystkie trzy są wspaniałe" - piszą internauci w mediach społecznościowych.

Sabalenka zagra w trzeciej rundzie US Open z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (31. WTA). Świątek w czwartek zagra o trzecią rundę turnieju z Japonką Eną Shibaharą (217. WTA), a ten mecz rozpocznie się po rywalizacji Jannika Sinnera z Alexem Michelsenem, prawdopodobnie około 20.30. Relacja tekstowa na żywo z tego meczu w Sport.pl, a także w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.