Rozpętała burzę wokół Zvereva. Szybko usunęła relację

Taylor Fritz awansował do drugiego ćwierćfinału Wimbledonu w karierze, pokonując Alexandera Zvereva w pięciu setach. Ze zwycięstwa Amerykanina szczególnie cieszyła się jego dziewczyna Morgan Riddle. "Kiedy twój facet wygrywa dla kobiet" - napisała na Instagramie influencerka, zamieszczając wideo, gdy tańczy z radości. Krótko później usunęła relację.

To nawiązanie do kontrowersji wokół niemieckiego tenisisty. Zverev był kilkukrotnie oskarżany o przemoc wobec partnerek. Matka jego dziecka Brenda Patea już w 2020 roku wniosła sprawę do sądu i zarzuciła mu, że podczas jednej z kłótni tenisista ją dusił. Niedługo później inna była dziewczyna Zvereva, Olga Szarypowa, ujawniła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że i wobec niej zawodnik stosował przemoc. Sąd pierwotnie nałożył na Niemca karę grzywny w wysokości 450 tysięcy euro, ale po odwołaniu sprawa zakończyła się po dogadaniu się obu stron.

Alexander Zverev, będąc na konferencji prasowej, zapewne nie był świadomy tego, co działo się w mediach społecznościowych, ale powiedział wymowne słowa. - Jego zespół okazuje ogromny szacunek: trener, asystent, fizjoterapeuta... Myślę, że są ludzie poza tenisowym światem, którzy być może nie widzieli wielu meczów. Ich postawa była bardzo przesadzona - stwierdził Zverev. Morgan Riddle była obecna w boksie swojego chłopaka podczas meczu.

- Myślę, że denerwowali go niektórzy ludzie w mojej boksie, którzy głośno mi kibicowali. Szczerze mówiąc, nic nie słyszę, kiedy jestem tak skupiony jak dzisiaj. To nie na poważnie. Powiedział, że nie ma mi tego za złe, wie, że nie jestem za to odpowiedzialny - skomentował całą sytuację Fritz. Obaj zawodnicy ucięli sobie krótką pogawędkę przy siatce po meczu.

To jednak nie koniec tej historii, albowiem kolejnego dnia Morgan Riddle ponownie zabrała głos, ucinając całą sprawę. "Jeśli chodzi o moją wczorajszą relację... usunęłam ją, gdy tylko zdałam sobie sprawę, że źle zostało zrozumiane i wyolbrzymione w mediach. Nie miało to nic wspólnego z tym, co wydarzyło się poza kortem tenisowym i nie ma między nami urazy. Jestem bardzo dumna z Taylora za wczorajszy mecz, dziękuję publiczności za wsparcie i nie mogę się doczekać jutrzejszego meczu" - napisała.

W środę Taylor Fritz zmierzy się w ćwierćfinale Wimbledonu z Lorenzo Musettim z Włoch.