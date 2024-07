Ostapenko dostała pytanie o Igę Świątek. Oto jak zareagowała. Szczera do bólu

Iga Świątek (1. WTA) już w sobotę pożegnała się z Wimbledonem. W trzeciej rundzie przegrała 6:3, 1:6, 2:6 z Julią Putincewą (35. WTA). Kazaszki również nie ma już w turnieju, bo w poniedziałek lepsza od niej okazała się Jelena Ostapenko (14. WTA). Tenisistka od pewnego czasu uchodzi za prawdziwy koszmar Igi Świątek. Polka jeszcze nigdy z nią nie wygrała. Teraz nie miała okazji zmierzyć się z nią korcie. Ostapenko dostała za to pytanie o naszą mistrzynię podczas konferencji prasowej.

Ostapenko skomentowała porażkę Świątek na Wimbledonie. Króciutko

Bilans meczów Świątek z Ostapenko wynosi 0:4 na korzyść Łotyszki. Wielu obserwatorów spodziewało się, że na Wimbledonie dojdzie do piątego starcia między obiema paniami. Mało kto zakładał, że 23-latka przegra z Julią Putincewą. Dlatego też jeden z dziennikarzy zapytał, czy taki scenariusz nie był dla niej zaskakujący i jak wpłynął na przygotowania.

Ostapenko z brutalną szczerością przyznała, że wcale się nie zdziwiła. - Szczerze mówiąc, wiedziałam, że to nie będzie łatwy mecz, tym bardziej że Julia wygrała w Birmingham i może być groźna na trawie. Do tego potrafi grać różnorodny tenis. Dlatego wiedziałam, że to może nie być łatwy mecz dla Igi, szczególnie dlatego, że trawa prawdopodobnie nie jest jej ulubioną nawierzchnią. Ale oglądałam ten mecz i prawdę mówiąc, byłam przygotowana na obie rywalki. Starałam się skupiać na swojej grze i tym, co mam do zrobienia - powiedziała.

Dla 14. rakiety świata Putincewa nie była jednak wielkim wyzwaniem. Wygrała w zaledwie godzinę i dziewięć minut 6:2, 6:3 i dominowała niemal w każdym elemencie. - Czułam, że robię to, co mam do zrobienia. Grałam agresywnie, grałam moją grę i cieszyłam się z tego nawet bardziej niż we wcześniejszych meczach - przyznała.

Teraz Jelena Ostapenko zagra o powtórzenie swojego najlepszego wyniku w karierze, a więc o awans do półfinału Wimbledonu. W środowym ćwierćfinale zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikovą (32. WTA).