Rybakina reaguje na zostanie faworytką Wimbledonu. Jest mocna deklaracja

Tylko dwie tenisistki z czołowej dziesiątki rankingu WTA pozostały w grze w Wimbledonie. To Jelena Rybakina (4. WTA) i Jasmine Paolini (7. WTA). Obie są już w ćwierćfinałach, ale na siebie mogą trafić dopiero w sobotnim finale turnieju na londyńskich kortach.

Jelena Rybakina nie ma problemu z byciu faworytką. "Chcę wygrać Wimbledon"

Rybakina wygrała Wimbledon w 2022 roku i po odpadnięciu pozostałych najwyżej rozstawionych zawodniczek została główną faworytką do zwycięstwa w całym turnieju. Czy taka łatka jej przeszkadza? O tym powiedziała na konferencji prasowej po wygranej z Anną Kalinską (18. WTA) w czwartej rundzie.

- Prawdę mówiąc to nie myślę o tym, gdy wychodzę na kort. Oczywiście dodaje to pewności siebie. Jednak niezależnie od wszystkiego, co się stanie, to jest wiele wiele dobrych zawodniczek. To miłe, gdy ludzie tak mnie postrzegają, ale do finału ciągle daleka droga. Zawsze idę od meczu do meczu i zobaczymy, co się wydarzy. Jednak to jasne, że chcę zajść jak najdalej i wygrać Wimbledon - powiedziała reprezentująca Kazachstan tenisistka.

- Czy gram lepiej niż w 2022 roku? Mam więcej doświadczenia. Czuję się też pewniej na korcie. Znacznie bardziej podoba mi się gra tutaj i czuję się swobodniej. Jeśli czułam poddenerwowanie, to tylko w pierwszych meczach - tłumaczyła Rybakina. Odniosła się również do rywalki w ćwierćfinale, którą jest Elina Switolina (21. WTA).

- To bardzo trudna przeciwniczka, która dobrze czyta grę i bardzo dobrze się broni. Nie będzie to łatwy mecz. Jeśli jednak będę dobrze serwować i zachowam agresję w grze, to będę miała wszystko, żeby wygrać. Postaram się skoncetrować na sobie i zobaczymy, co z tego wyjdzie - skwitowała.

Mecz Jelena Rybakina - Elina Switolina w ćwierćfinale Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 10 lipca. Zwyciężczyni tego spotkania w półfinale zmierzy się z lepszą z pary Jelena Ostapenko (14. WTA) - Barbora Krejcikova (32. WTA).