Wielka sensacja wylatuje z Wimbledonu. Zaczęło się tak pięknie. Nagle dramat

Lulu Sun (123. WTA) na tegorocznym Wimbledonie zyskała status jednej z największych, jeśli nie największej sensacji całego turnieju. Nowozelandka z drugiej setki światowego rankingu po drodze wyeliminowała już m.in. Qinwen Zheng (8. WTA) i Emmę Raducanu (135. WTA), chociaż do zmagań dostała się przez kwalifikacje. Teraz trafiła na faworyzowaną Donnę Vekić (37. WTA).

Sensacja Wimbledonu znów zachwyciła. Lulu Sun przegrała z Donną Vekić

Vekić w drodze do ćwierćfinału nie mała łatwej drogi i musiała pokonywać Lucię Bronzetti (81. WTA) i Jekaterinę Aleksandrową (22. WTA), a walkowerem po wycofaniu rywalki przeszła Katerinę Siniakovą (36. WTA). Chorwatka była oczywistą faworytką starcia ze znacznie niżej notowaną Sun.

Już pierwsze gemy pokazały jednak, że szykuje się bardzo wyrównany mecz. Przy stanie 2:1 Vekić miała świetną szansę na przełamanie Nowozelandki, ale nie wykorzystała trzech break pointów i rywalka zdołała utrzymać podanie. Obie zawodniczki znakomicie serwowały aż do stanu 5:5, kiedy to Chorwatka łatwo oddała gema i finalnie to okazało się kluczowe. Sun bez większych problemów zamknęła seta wynikiem 7:5.

W drugiej odsłonie obraz starcia pozostał właściwie niezmieniony. Kapitalne serwisy obu zawodniczek powodowały, że nie oglądaliśmy zbyt wiele akcji, a tenisistki dopisywały na konto kolejne gemy. Przy stanie 3:3 stało się jasne, że najmniejszy błąd zdecyduje o wyniku tego starcia. Tym razem to Sun nie wytrzymała jako pierwsza i dała przełamać się na 3:5. Nowozelandka zdołała jednak zaliczyć przełamanie powrotne, dzięki błędom Vekić na serwisie. Chorwatka po słabszym gemie szybko się podniosła i po raz kolejny wygrała serwis rywalki, dzięki czemu zamknęła seta wynikiem 6:4.

Zdecydowała więc trzecia partia, w której gra Sun kompletnie się posypała. 23-latka po trzech gemach przegrywała 0:3, popełniała mnóstwo błędów, a Vekić wygrała aż 12 punktów z rzędu. Nowozelandka na chwilę wróciła do niezłej gry przy kolejnym serwisie, ale nawet wtedy nie zdołała zatrzymać faworytki. Vekić już do samego końca nie oddała przewagi i w trzecim secie rozniosła rywalkę 6:1. Tym samym awansowała do półfinału turnieju, co jest jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie w całej karierze.

W półfinale zwyciężczyni zmierzy się z wygraną starcia Jasmine Paolini (7. WTA) z Emmą Navarro (17. WTA). Spotkanie obu pań zaplanowano na godzinę 17:00 na korcie centralnym.

Lul Sun - Donna Vekić 7:5, 4:6, 1:6