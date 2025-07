Jak ujawnił Mateusz Ligęza z Radia ZET, PZPN finalizuje rozmowy z przyszłym selekcjonerem reprezentacji Polski. Powołał się na wypowiedź Cezarego Kuleszy, którą ujawnił w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Pajor Adamem Małyszem kobiecej piłki? Możejko: Ona rozsławiła futbol

Kulesza znalazł nowego selekcjonera

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej powiedział, że zna już nazwisko i dogaduje z nowym selekcjonerem warunki kontraktu, ale nazwiska nie zamierzał zdradzić. Zapowiedział, że PZPN wyda niedługo oświadczenie ws. selekcjonera. Jednak tu też nie wiadomo, kiedy dokładnie można się go spodziewać.

"Wiem, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Ustalamy warunki. Wkrótce komunikat w tej sprawie!" - przekazał Kulesza dziennikarzowi.

W czerwcu Kulesza postawił na Macieja Skorżę jako plan "A". Rozmawiał z nim w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata FIFA, w których grał zespół Urawa Red Diamonds prowadzony przez polskiego trenera. Japończycy odpadli po fazie grupowej. Skorża jednak odmówił Kuleszy, tłumacząc się, że nie może rozwiązać kontraktu z klubem.

W trakcie poszukiwań przewijały się różne nazwiska. Kulesza mówił o możliwości negocjacji m.in. z Jerzym Brzęczkiem, Adamem Nawałką i Jackiem Magierą W przypadku pierwszego pojawiały się doniesienia o dogadywaniu sztabu, w którym mieliby się znaleźć Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski. Drugi z nich kolejny raz jest wśród kandydatów, wyraził gotowość i chęci do pracy.

Dziennikarze sprawdzali też, czy do wyjęcia z Rakowa Częstochowa byłby Marek Papszun, ale wygląda na to, że to mało prawdopodobna opcja. Swoje CV zostawiali m.in. Gareth Southgate i Nenad Bjelica. Polecano także Rogera Schmidta.

Zobacz też: Mbappe "zatrzymany" po meczu Realu Madryt. Oto powód

Faworytem polskich mediów już od dnia odejścia Michała Probierza był Jan Urban. Jest ceniony za swoje wieloletnie doświadczenie pracy w ekstraklasie, znajomości za granicą oraz osobowość. Postrzega się go jako idealnego trenera do oczyszczenia atmosfery w szatni i wokół reprezentacji oraz do odbudowy jedności drużyny.

Nowy selekcjoner będzie rzucony na głęboką wodę. Zadebiutuje 4 września w meczu z prawdziwą piłkarską potęgą, czyli Holandią. Spotkanie odbędzie się na stadionie De Kuip w Rotterdamie.