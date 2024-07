Kluczowe wieści ws. Aryny Sabalenki. Zapiszcie tę datę w kalendarzu!

Nie weźmie udziału w igrzyskach w Paryżu, ale to nie oznacza, że w ich trakcie zrobi sobie przerwę od rywalizacji. Aryna Sabalenka zrezygnowała z walki o olimpijskie medale, a teraz poznaliśmy jej plany na czas paryskiej rywalizacji. Białorusinka pojedzie do USA, by wziąć w udział w turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Dołączy tym samym do innych zawodniczek, które z różnych przyczyn w Paryżu nie zagrają.

3 Fot. REUTERS/Isabel Infantes Otwórz galerię Na Gazeta.pl