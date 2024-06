Legenda wieszczy hegemonię Świątek. "Wygra więcej ode mnie"

Justine Henin to jedna z legendarnych tenisistek, która siedmiokrotnie wygrywała turnieje wielkoszlemowe (cztery razy Roland Garros, dwa razy US Open oraz raz Australian Open). Ponadto sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku w grze pojedynczej. Belgijska tenisistka była przez 117 tygodni liderką rankingu WTA, co jest ósmym wynikiem w historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Justine Henin jest zachwycona Igą Świątek. "Ma coś wyjątkowego"

Z kolei dziewiąty wynik wszech czasów należy do Igi Świątek (1. WTA). Polka już 106 tygodni jest na pierwszym miejscu w światowym zestawieniu i wiele wskazuje na to, że niedługo wyrówna, a może i przebije wynik Justine Henin. Dodatkowo w sobotę Polka stanie przed szansą wygrania trzeci raz z rzędu Rolanda Garrosa, co ostatni raz w kobiecym tenisie udało się właśnie Belgijce w latach 2005-2007 (wcześniej wygrała w 2003 roku).

- Wychowałam się na mączce. Przyjemnością było dla mnie znalezienie odmiennego sposobu do gry na tej nawierzchni. Gdy wygrałam turniej juniorski Rolanda Garrosa, to poczułam, że energia tutaj była dla mnie bardzo dobra. Myślę, że podobne jest dzisiaj w przypadku Igi - przyznała Henin w rozmowie z oficjalnym portalem WTA.

- Myślę, że Iga może wygrać ten turniej więcej razy ode mnie. To jest jasne. [...] Sądzę, że gra na mączce jest trudna dla większości dziewczyn. Gdy widzisz Igę na tej nawierzchni, to nie ma zbyt dużej konkurencji. Iga jest szefową. Widzimy jednak przy tym, jak trudno jest iść od wygranej do wygranej. Trudno jest utrzymać się tak długo na szczycie. Iga ma to coś wyjątkowego. Myślę, że jest bardzo silna i jeśli będzie zdrowa oraz utrzyma motywację, to wygra tutaj wiele - podkreśliła Henin.

W finale Rolanda Garrosa Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini (15. WTA). Obie panie grały dotychczas dwukrotnie i oba te mecze wygrała liderka światowego rankingu. W obu nie straciła więcej niż trzy gemy. Finałowy mecz zostanie rozegrany w sobotę 8 czerwca o 15:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.