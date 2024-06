Zaskakująca decyzja Probierza! Skreśla ośmiu zawodników

Na zgrupowanie przed Euro 2024 Michał Probierz powołał początkowo 28 zawodników, którzy mieli szansę pojechać na turniej. Później dowołał Jakuba Kałuzińskiego, który niedawno zakończył zgrupowanie kadry U21. Z grupy 29 piłkarzy selekcjoner musi do dzisiaj skreślić trzech, którzy nie pojadą na Euro.

Kadra na Ukrainę ma być węższa

Kadra meczowa na mecz towarzyski z Ukrainą ma być mniejsza, niż ta na mistrzostwa Europy. Według oficjalnej strony UEFA Probierz postanowił zabrać na sparing na PGE Narodowym 21 zawodników.

Zaskoczenia widzimy już na liście obrońców, bo nie ma na niej Jana Bednarka i Pawła Dawidowicza, czyli dwóch stoperów z podstawowego składu. Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl przewidywał, że obu zabraknie w pierwszej jedenastce na mecz towarzyski, ale nikt nie spodziewał się, że w ogóle nie dostaną w piątek żadnych minut.

W linii pomocy również brakuje kilku ważnych postaci. Najwięksi nieobecni to Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, czyli motor napędowy prawej strony i zawodnik, który odmienił grę w środku pola za kadencji Probierza. Zabraknie także Bartosza Slisza. Miał ostatnio problemy zdrowotne, ale był w stanie trenować. Sztab szkoleniowy i PZPN zapewniali, że uraz gracza Atlanty United nie wykluczy go z udziału na Euro. Innym nieobecnym jest Damian Szymański z AEK-u Ateny.

Probierz chce zabrać na mecz z Ukrainą maksymalnie trzech napastników. Na liście na stronie UEFA znaleźli się Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Adam Buksa. Dla Milika to szansa na odbudowę pozycji w kadrze po tym, jak zabrakło go marcu. Probierz w ogóle go wtedy nie powołał, a krótko po ogłoszeniu listy powołanych napastnik Juventusu nabawił się kontuzji. Zabraknie zatem Krzysztofa Piątka i Karola Świderskiego.

Do końca dnia PZPN musi wysłać do UEFA listę 26 zawodników, którzy pojadą na mistrzostwa Europy. W sobotę ma odbyć się konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszona turniejowa kadra.

Mecz Polska - Ukraina o godzinie 20:45.

Kadra Polski na mecz z Ukrainą według oficjalnej strony UEFA:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka.

Obrońcy: Bartosz Salamon, Paweł Bochniewicz, Sebastian Walukiewicz, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz, Nicola Zalewski.

Pomocnicy: Jakub Kałuziński, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Taras Romanczuk, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Adam Buksa.