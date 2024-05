Roland Garros to wielka szansa dla Świątek. Wymarzony scenariusz. Ranking nie kłamie

Iga Świątek (1. WTA) zbliża się do końca wyjątkowo udanego sezonu na mączce. W turnieju WTA 500 w Stuttgarcie dotarła do półfinału, a następnie wygrała "tysięczniki" w Madrycie oraz Rzymie. A obecnie gra o czwarty w karierze tytuł w Roland Garros (poprzednie zdobyła w 2020, 2022 i 2023 r.)

Polka w pierwszej rundzie bez większego trudu pokonała 6:1, 6:2 Leolię Jeanjean (148. WTA). O wiele bardziej wymagający okazał się dla niej kolejny mecz, w którym była o krok od porażki z Naomi Osaką (134. WTA). Ale po trzysetowym dreszczowcu zwyciężyła 7:6(1), 1:6, 7:5.

Świątek jest zatem o pięć wygranych od paryskiego tytułu. Gdyby go zdobyła, miałaby kapitalną sytuację w rankingu WTA Race, obejmującym wyłącznie wyniki z bieżącego sezonu. Aktualnie jej dorobek to 5465 pkt, lecz w przypadku wygrania turnieju wzrośnie on aż do 7335 pkt. Gdyby tak się stało, 23-latka byłaby o krok od zapewnienia sobie awansu do WTA Finals - obecnie próg kwalifikacji wynosi bowiem 7670 pkt.

Uzyskanie przepustki do Turnieju Mistrzyń już w czerwcu lub lipcu byłoby wielkim sukcesem Polki (w zeszłym sezonie stało się to w sierpniu), która ciężko na to pracuje. W tym sezonie wygrała już cztery turnieje, w Rzymie, Madrycie, Indian Wells i Dosze. Wszystkie miały rangę WTA 1000, stąd tak dobry wynik w rankingu WTA Race. Tam Świątek ma bardzo dużą przewagę nad pozostałymi zawodniczkami, na razie tylko Arynie Sabalence (2. WTA) udało się przekroczyć próg 4 tys. pkt. W zawodach WTA Finals wystąpi osiem najlepszych singlistek sezonu.

Ranking WTA Race Live (stan na 31 maja)

1. Iga Świątek - 5465 pkt (po Roland Garros maksymalnie 7335 pkt)

2. Aryna Sabalenka - 4058 pkt (maks. 5928 pkt)

3. Jelena Rybakina - 3713 pkt (maks. 5583 pkt)

4. Danielle Collins - 2927 pkt

5. Coco Gauff - 2513 pkt (maks. 4383 pkt)

6. Qinwen Zheng - 2200 pkt (maks. 4070 pkt)

7. Jelena Ostapenko - 1959 pkt

8. Jasmine Paolini - 1840 pkt (maks. 3710 pkt)

9. Marta Kostjuk - 1765 pkt

10. Daria Kasatkina - 1613 pkt

...

40. Magda Linette - 638 pkt

41. Magdalena Fręch - 632 pkt

Świątek będzie mogła powiększyć dorobek w rankingu WTA Race jeszcze w piątek. Tego dnia rozegra mecz trzeciej rundy Roland Garros z Marie Bouzkovą (42. WTA).