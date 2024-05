Roland Garros 2024. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jeżeli ktoś w środowy wieczór usłyszał głośne, zbiorowe "UFFFFF!", niech się nie dziwi. To tylko fani Igi Świątek odetchnęli z ulgą, gdy Naomi Osaka wyrzuciła piłkę w aut przy meczbolu, co przesądziło o wygranej Polki. Ale po jakim starciu! Jej rywalka zagrała bez cienia wątpliwości najlepszy mecz na mączce w całej swojej karierze. Po porażce w pierwszym secie 6:7(1), w Osace obudził się istny demon. Zaczęła wyglądać dokładnie jak wtedy gdy wygrywała dwukrotnie Australian Open i US Open.

Gdy na tablicy wyników było 7:6(1), 1:6, 2:5 i 0:30 z perspektywy Igi, wydawało się niemożliwe, by Polka jeszcze zwyciężyła. Nie przez brak wiary w Świątek, ale z uwagi na poziom gry Osaki. Ale jeżeli ktoś ma odwrócić coś takiego, to tylko nasza reprezentantka i to w jej ulubionym Paryżu właśnie. Wielu już straciłoby wówczas wiarę, tymczasem Polka z zimną krwią wygrała pięć gemów z rzędu, wprawiając wszystkich w osłupienie po raz kolejny.

Iga Świątek - Marie Bouzkova. O której gra dzisiaj Iga Świątek?

To starcie kosztowało Świątek (Osakę również) niezwykle wiele. Trzy godziny morderczej walki, powrót z sytuacji niemal beznadziejnej, a wszystko przecież przeciwko bardzo lubianej przez naszą gwiazdę Japonce. Nie ma się więc co dziwić, że po powrocie "za kulisy" Polka się po prostu rozpłakała z emocji. Fakt jest jednak faktem, w turnieju dalej gra. Teraz czas na walkę o czwartą rundę. Urodzinową walkę, bo Świątek niemal tradycyjnie już podczas Roland Garros świętuje urodziny. Popsuć imprezę spróbuje Czeszka Marie Bouzkova.

Reprezentantka naszych południowych sąsiadów jak dotąd radzi sobie na paryskich kortach bardzo imponująco. Najpierw pokonała wyżej notowaną Rosjankę Weronikę Kudermietową 6:2, 6:4, a w drugiej rundzie pozwoliła Chorwatce Janie Fett ugrać ledwie cztery gemy (6:2, 6:2). Zwycięstwa niemal w stylu Świątek. Przebiła tym samym swoje dotychczas najlepsze osiągnięcie na paryskich kortach. Nigdy wcześniej bowiem nie dotarła tam do trzeciej rundy.

Ogólnie jednak ten sezon nie jest dla niej łatwy. Grała w finale w Bogocie (porażka z Camillą Osorio), ale poza tym prawie wszędzie odpadała najpóźniej w drugiej rundzie. Na kortach Australian Open ograła ją zresztą późniejsza pogromczyni Igi Świątek, czyli jej rodaczka Linda Noskova. Jeżeli chodzi zaś o bezpośrednie starcia Polki z Bouzkovą, to pisać póki co dosłownie nie ma o czym, gdyż w cyklu WTA spotkają się po raz pierwszy.

Roland Garros 2024. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Starcie Iga Świątek - Marie Bouzkova odbędzie się dzisiaj, 31 maja. Zaplanowane jest jako trzecie od 12:00 na korcie centralnym. Wcześniej zagrają tam Coco Gauff i Dayana Yastremska oraz Pavel Kotov z Jannikiem Sinnerem. Oznacza to, że polsko-czeskiego starcia należy się spodziewać około 16:00. Transmisję z meczu Świątek - Bouzkova przeprowadzi Eurosport, a online starcie będzie dostępne na platformie Player.pl po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.